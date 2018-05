Sobre el vino y la cerveza

Sé que este artículo puede generar polémica, y también sé que es posible que sea el que más le choque a algunos de mis lectores. Hoy voy tocar un tema delicado ya que España es un gran país vinícola, así que vamos a ello…

Las bebidas alcohólicas de alta graduación son malas y perjudiciales para la salud, eso ya lo sabe todo el mundo, aquí no creo que sea necesario aclarar nada... Pero, ¿y el vino y la cerveza?

IDEAS FALSAS. La idea de que un vaso de vino al día es bueno para el corazón es falsa. El vino tiene un antioxidante llamado resveratrol que es muy bueno para la salud, pero su contenido en alcohol es más perjudicial que su contenido en resveratrol beneficioso, es decir, que sería bueno si no tuviera alcohol… pero en la práctica es más sano comerse las uvas.

¿Por qué hay estudios que demuestran los beneficios del vino? Por varias razones, los bebedores moderados de vino suelen ser gente que disfruta de la comida, que come despacio, que valora sentarse tranquilamente a disfrutar de un buen manjar y de un buen vino, muchas veces en familia o en buena compañía. Pues es todo este ambiente lo que resulta más beneficioso para la salud, y no el vino en sí.

¿EXISTE ALGUNA EXCEPCIÓN EN LA QUE RESULTE BUENO TOMAR VINO? En los niños, los adolescentes y los jóvenes, el vino es más perjudicial que beneficioso, pero según los estudios hay una curiosa excepción: los mayores de 50 años que no padezcan sobrepeso ni enfermedad hepática y que lleven consumiendo vino desde los 18 años es posible que, si lo toman de buena calidad con moderación (uno o dos vasos al día), puedan obtener algunos beneficios y que sea ligeramente cardioprotector. En los demás casos es totalmente desaconsejable.

HABLEMOS DE LA CERVEZA. Esta es menos perjudicial que el vino, simplemente porque tiene menos alcohol, pero tampoco tiene ningún beneficio, ya que no aporta resveratrol ni ningún otro antioxidante que sea beneficioso ni cardioprotector. La cerveza tiene un azúcar llamado maltosa (que viene de la malta con la que se elabora) que provoca una subida rápida del azúcar en sangre, y además en sus ingredientes figura el lúpulo, una planta que contiene estrógenos vegetales, lo cual aumenta la captación de grasa por el cuerpo.

Entonces... ¿qué puedo hacer?, ¿debería dejar de consumir vino y cerveza para siempre? Si ya eres consumidor habitual, modera tu consumo… Si no los consumes, no empieces a hacerlo ahora pensando en que son buenos para el corazón…

Si ya eres consumidor, puedes tener en cuenta algunos trucos para que no sean tan perjudiciales: si sales de vinos o de cañas, por cada caña de cerveza toma un agua y por cada vino, dos aguas; así evitarás la famosa resaca (que no es más que el sufrimiento de una gran deshidratación). No tomes más de un vaso de vino al día o de dos cervezas (como hábito diario), y si tomas más de dos copas de vino o de tres de cerveza en un día de cañas o de vinos, toma un suplemento del complejo de vitaminas del grupo B o de levadura de cerveza (que también es muy rica en vitaminas del complejo B).