Snoop Dogg entra en el Libro Guinness por el gin tonic más grande del mundo

El rapero Snoop Dogg acaba de entrar en el libro Guinness de los récords al elaborar el gin tonic más grande del mundo: 500 litros nada más y nada menos.

New record: Largest paradise cocktail🍹🏖

Yesterday at @BottleRockNapa festival in California, USA this cocktail measuring over 132 US gallons (500 litres) was presented by chef @MVoltaggio with @SnoopDogg, @regulator & @WilliamsSonoma#BottleRock2018 pic.twitter.com/8gTr4zqCy0