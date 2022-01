'SloMo' en versión galega, o mellor remedio para a resaca do Benidorm Fest

O músico e multiinstrumentista coruñés Iago Gordillo e a escritora viguesa Ledicia Costas fixeron posible á que probablemente sexa a mellor creación satírica en redes na resaca da final do Benidorm Fest.

Con Galicia aínda doída polo terceiro posto ao que o xurado profesional condenou ás Tanxugueiras malia a ser as máis votadas polo público, a reinterpretación do SloMo de Chanel obra de Gordillo tomando emprestada a letra de Costas vai camiño de converterse no grande éxito do domingo postfestival.

A readaptación é unha marabilla, e máis tendo en conta a dificultade de traducir ao galego a letra da canción que representará a España en Eurovisión, con versos como Apenas hago doom, doom/ Con mi boom, boom/Y le tengo dando zoom, zoom/Por Miami.

Vai, adptamos esta marabilla de Ledicia e metímoslle sorpresa tanxugueira ao final. Grazas @anllo pola inspiración espiritual, non hai resaca eurovisiva porque aínda estou bébedo. https://t.co/oR0cqoGv8C pic.twitter.com/YoCmeNvWlG — Iago Gordillo (@IagoGordillo) January 30, 2022

A adaptación da letra de 'SloMo' que fixo Ledicia Costas

Malia que a nosa lingua non vai estar representada en Eurovisión por Tanxugueiras, eu quero contribuír con esta tradución de "Slomo" ao galego que titulei "Quítalle gas". Alá vai: — Ledicia Costas (@LediciaCostas) January 30, 2022

"Árdelle o eixo! Aquí estou eu.

A raíña, a dura de roer, un tractor dos caros

O mundo enlouquece con esta foliada.

Se teño un problema, non será de cartos

Fago tolear a todos os fulanos

Sempre a primeiriña, teño moita terra na Habana

Doulle un meneo dos bos ao cu...

...E téñoo co móbil botando fume

Por Ribadeo

E non se confunda, señoras e señores,

eu sempre estou preparada

para o que me boten, basicamente

Son bárbara

Imitacións, na feira de San Cosme

E se non me cres, ponte aí diante

Dálle a gravar

Pero quítalle gas, gas, gas, gas, gas...



Estás pasmado coas miñas cachas

Fíxote a boca un frade, frade, frade, frade, frade

Ollo que vou dereitiña ao chan, chan, chan, chan, chan

Se queres, arrasamos con este baile

Toleas, eh, neno?

Dálle a gravar, pero quítalle gas...

...Gústache todo o meu

Adozo a túa cara co mel das filloas

Arrecarallo, que isto prende.

Mira que eu non paro, neno!

Proba este viño da casa

Animaliño, ño,ño,ño

Repite comigo pa,pa, pa

E non sexan repunantes,

Eu sempre estou preparada

para o que me boten, basicamente

(repetir todo e xa)

A letra orixinal de 'SloMo', que representará a España en Eurovisión

Let's go! Llegó la mami

La reina, la dura, una Bugatti

El mundo está loco con este party

Si tengo un problema, no es monetary

Yo vuelvo loquito a todos los daddies

Yo siempre primera, nunca secondary

Apenas hago doom, doom

Con mi boom, boom

Y le tengo dando zoom, zoom

Por Miami



Y no se confundan

Señora y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video



Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video, watch it SloMo

Te gusta todo lo que tengo

Te endulzo la cara en jugo de mango

Se te dispara cuando la prendo

Hasta el final, yo no me detengo

Take a sip of my cola-la

Un poco salvaje na-na-na

Make it go like pa-pa-pa

Like pa-pa-pa-pa



Y no se confundan

Señora y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazone



Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic



Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco



Y no se confundan

Señor y señore

Yo siempre toy ready

Pa romper cadera, romper corazones

Solo existe una

No hay imitaciones

Y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo

Take a video

Watch it SloMo, mo, mo, mo, mo

Booty hypnotic

Make you want more, more, more, more, more

Voy a bajarlo hasta el suelo, lo, lo, lo, lo

If you wish, you could do this dembow

Drives you loco

Take a video

Watch it SloMo