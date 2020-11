Simón, a los médicos que piden su cese: "No se crean que este puesto es un regalo"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha respondido a las organizaciones médicas que han pedido su cese que están en todo su derecho pero les ha querido dejar claro que este puesto, y más ahora, "no es ningún regalo" y acarrea muchos "sinsabores".

"Yo ni quiero ni no quiero. No se crean que este puesto es un regalo, ni muchísimo menos: este puesto, y más en este momento, es un puesto en el que se lleva uno todas las responsabilidades y se lleva uno muchos sinsabores", ha respondido Simón en una entrevista en TVE al ser preguntado si piensa mantenerse en el cargo tras la petición del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM).

La Asamblea General del CGCOM acordó el sábado exigir su cese "por su incapacidad manifiesta y prolongada durante la evolución de la pandemia" y por unas declaraciones que vertió el jueves sobre los contagios entre profesionales sanitarios.

Simón ha pedido ver la rueda de prensa para valorar lo que dijo realmente al ser preguntado si el descenso de casos detectados en este colectivo en la segunda ola respecto a la primera se debía a una mayor disponibilidad de materia sanitario.

En concreto, subrayó que "no es una cuestión de material únicamente", sino de otros factores, como una menor saturación de los hospitales y también "un aprendizaje de los profesionales durante la primera ola, que reduce riesgos en esta segunda", y de los gestores de los centros, que "establecen mejores circuitos y mejores mecanismos de protección".

"Y, obviamente, mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales sanitarios cuando están fuera de su trabajo, (lo que) reduce riesgos de que se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral", añadió.

Para el director del CCAES, el CGCOM "está en su derecho" de hacer esta solicitud tras estas declaraciones, pero tienen que trasladarla a sus jefes, que son los que decidirán "lo que hacen o no", porque él no deja de ser un funcionario público.

"Si tengo que estar, yo estaré; si se considera que no debo estar, pues no estaré"

Un puesto que "profesionalmente es interesante, pero premios, pocos", aunque él va a intentar seguir haciéndolo "lo mejor que sepa" mientras lo ocupe.

En su rueda de prensa habitual de los lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia en España, Simón ha vuelto a ser interpelado sobre este asunto y una vez más ha contestado que su cese lo deben decidir sus superiores: "Lo que no voy a hacer es bajarme del barco y dejarlo vacío", ha afirmado.

"Si tengo que estar, yo estaré; si se considera que no debo estar, pues no estaré", ha indicado Simón, quien ha pedido otra vez "a los que quieran opinar" que escuchen la rueda de prensa y, a partir de ahí, valoren "qué es lo que se dijo, qué es lo que dicen que he dicho y qué es lo que se propone que pase conmigo, con mi vida, con mi futuro".

Precisamente, en su defensa ha salido esta mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien le ha definido como "un servidor público ejemplar". "El señor Simón es un servidor público ejemplar. Tiene todo mi apoyo como ministro de Sanidad", ha zanjado.

No todos los colegios de médicos han secundado al Consejo General, de forma que el de Cataluña se ha desmarcado "por razones de fondo: la crítica legítima no justifica esta petición de cese", y también de forma, ya que "no formaba parte de ninguna orden del día y su trascendencia lo hacía exigible", según declaró su presidente, Jaume Padrós.

En ello ha coincidido el presidente del de Las Palmas, Pedro Cabrera, que en declaraciones a la Ser ha señalado que este asunto no se encontraba en el orden del día, por lo que "no se debía haber votado" y, aunque hubiera sido así, tampoco lo habría apoyado: "El que no haya tenido fallos a lo largo de esta pandemia que levante la mano", ha invitado.

La Sociedad Española de Epidemiología, de la que es miembro Fernando Simón, considera que no es apropiado responsabilizar a los técnicos y a sus portavoces técnicos de la decisiones de los gobernantes y pide que no se politice su labor.

Tendencia a la baja

Simón ha indicado que la "tendencia a la baja" que se está observando en la última semana y media en los casos de covid-19 "podría ser relativamente estable", en base a que también está disminuyendo la tasa de positividad, que ya ha bajado del 13 por ciento y se sitúa ahora mismo en el 12,7.

El epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha celebrado la "ligera tendencia descendente" de la incidencia acumulada de casos en España por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, que se sitúa en 470, frente a 498 el viernes y 529 el lunes pasado.

Según Simón, un dato que indica que esta "tendencia a la baja podría ser relativamente estable" es que el porcentaje de positividad de las pruebas diagnósticas "se va reduciendo". "Además, el número de pruebas diarias sigue siendo muy alta, de unas 2.500, estamos en una cifra muy cercana a la capacidad máxima de detección. Creemos que estamos detectando un porcentaje muy alto de las infecciones", ha aplaudido.

Simón ha explicado que hasta 17 comunidades autónomas se encuentran ya en situación de descenso o estabilización, aunque ha precisado que "todas salvo Canarias se encuentran todavía en cifras muy elevadas de incidencia". "Siguen siendo muchos casos. Y seguimos manteniendo las cifras de los ingresos en hospitales y UCI, que esperamos que se vaya reduciendo progresivamente", ha sostenido.

La comunidad que "más preocupa" en estos momentos a Sanidad es Asturias, ya que "es una de las que todavía está en fase de incremento". El experto del Ministerio confía en que se pueda evitar el confinamiento domiciliario en la región asturiana, pero no descarta "ningún escenario": "Se está trabajando en posibles medidas alternativas para mejorar la transmisión. El planteamiento de confinamiento domiciliario no se va a aplicar por ahora. Se está en una situación muy cercana con las medidas actuales. Pero las medidas están todas sobre la mesa".

Vacuna Moderna

Simón ha valorado este lunes los "esperanzadores" resultados de la vacuna contra la covid-19 de la estadounidense Moderna, porque viene a confirmar que la eficacia de las vacunas en las que esta trabajando la industria "va a ser alta", pero ha pedido prudencia porque no son definitivos.

"Nos pone en una situación mejor que hace unas semanas, en que había dudas de cuál iba a ser la eficacia", ha resaltado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Ayuda de las farmacias

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha dicho este lunes que realizar test de antígenos en las farmacias puede ser una ayuda importante contra la covid, pero que hay que ser conscientes de los riesgos asociados y los problemas legales y competenciales.

El Ministerio de Sanidad ha detallado este lunes el número de pruebas diagnósticas realizadas desde el inicio de la pandemia en España, que asciende a 16.201.672. De ellas, 15.068.978 fueron PCR y 1.132.694 test de antígenos.

En la rueda de prensa en la que ha informado de la evolución de la pandemia en España, Simón ha respondido así al ser preguntado por la posibilidad de que los farmacéuticos puedan realizar pruebas de antígenos, cuyo resultado se conoce en alrededor de 20 minutos.

Ha señalado que actualmente hay pruebas de autodiagnóstico y otras que requieren la intervención de profesionales sanitarios en la toma de muestras o la lectura de resultados y que las de antígenos "requieren una toma de muestras que no las puede hacer cualquiera".

Además de ese problema competencial, hay otros relacionados con los pacientes que pueden ir a hacerse una prueba en una farmacia cuando no deberían salir de su casa por su sintomatología y tendrían que ser los servicios sanitarios los que le atendieran.

"No podemos pensar que una persona con sintomatología vaya a una farmacia", ha declarado el director del CCAES, quien ha añadido que, para que eso ocurriera, las farmacias deberían tener "un circuito covid" y que además, hay riesgo de que se contagie su personal.

Por todo ello, Simón ha asegurado que existen "muchos" problemas competenciales o legales que se están analizando y que, "si en algún momento conseguimos aclarar esos puntos y se puede hacer", las farmacias "pueden ser una ayuda importante" contra el covid.