Héctor Salvador: "Me siento más seguro bajo el mar que en un avión"

Cuando era niño, ¿qué soñaba que sería al crecer?

Arqueólogo, supongo que por crecer fascinado por nuestra muralla. Soñaba con explorar civilizaciones perdidas…

¿Cómo fue su primera inmersión?

Mi primera inmersión fue buceando en el sur de Francia con el hijo pequeño de Jacques Cousteau, al que conocí tomando unas cervezas. Me quedé impresionado por la sensación de ingravidez, la cantidad de vida… incluso vimos un barco hundido. Fue como ser el protagonista de un cómic de Tintín.

Ha sido el primer español en bajar a la Fosa de las Marianas, ¿qué se siente a 10.730 metros de profundidad?

Primero mucha responsabilidad, porque toda la expedición depende de que hagas bien tu trabajo en un entorno muy complejo y arriesgado. Después te sientes muy pequeño, sobrecogido por la magnitud del océano. No eres más que la cabeza de un alfiler en 11 kilómetros de agua.

¿La realidad supera a la ficción en las simas oceánicas?

A nivel emociones, por supuesto. En cuanto a lo que vemos fuera del batiscafo… afortunadamente no. ¡Me tranquilizaba saber que no nos encontraríamos con un megalodón allí abajo!

¿Se siente más seguro en las profundidades o a bordo de un avión?

¡En el fondo del mar! El sumergible quiere estar en la superficie y hay que forzarlo para que se mantenga abajo. Un avión es justo lo contrario...

¿Qué le costó más aprender a conducir, coches o sumergibles?

¡Motos! Después de suspender varias veces el circuito lento, ya me he dado por vencido.

¿Qué adjetivos lo definen?

Apasionado, perseverante y leal.

Lo mejor para empezar el día...

Un buen café con leche.

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

Los héroes sin capa que salieron a limpiar el chapapote del 'Prestige', del 'Mar Egeo'...

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

La isla de Malta, tanto sobre como bajo la mar.

El plan perfecto para desconectar es escaparme un fin de semana en mi velero

¿Qué le pierde en la mesa?

Los filetes empanados que hace mi abuela.

¿Festival, foliada o verbena?

Pues, un buen concierto de rock en un bar no muy grande.

¿Le gusta pasar un día en la playa, viendo el mar desde el otro lado?

Nada más volver a tierra ya hecho de menos ver el mar. Pero mejor desde un acantilado que desde la playa.

¿Qué serie ha logrado engancharlo más?

'Das Boot', pero la original, la de 1985.

¿Qué defectos soporta peor?

Asumir que estás en lo cierto por vergüenza a preguntar. Es lo más peligroso.

Su reto pendiente...

Filmar al calamar gigante en las costas del Cantábrico. O los barcos hundidos en la Guerra Civil.

¿En qué piensa cuando se mete en la cama antes de dormir?

Me fuerzo a no pensar, si no no duermo. Nada más despertarme, paso minutos pensando dónde estoy, y dónde estará el interruptor de la luz...

¿Hay alguna pregunta que no le haya hecho y le gustaría contestar?

"¿Comería pulpo?". Yo te diría que no, ¡nunca máis! Es una atrocidad equivalente a comer perros o gatos aquí en la tierra.