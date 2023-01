"Si sientes que tu vida no es plena, ¡cámbiala!"

Tras el brillo de la Navidad, la rutina impone de nuevo su tono gris. Los días son fríos y cortos, y este año la cuesta de enero resulta especialmente empinada. Dejarse llevar por este tono melancólico es fácil, pero no aconsejable. La coach gallega María Fernández aporta las claves para huir del desánimo y activar nuestra energía.

La jornada de hoy marca una desalentadora etiqueta: es el día más triste del año.

Es el día más triste del año porque la gente se ha quedado sin dinero después de las compras de Navidad, sigue haciendo frío y las personas no han cumplido sus propósitos de año nuevo. O a esta conclusión llegó, por medio de una fórmula matemática, el psicólogo Cliff Arnall en 2005

Las fiestas quedan atrás, también la euforia de recibir un nuevo año... ¿existe el bajón postnavideño?

Bueno, es verdad que después de cualquier euforia hay un momento de estabilización y, a veces, de bajón. Pero, en realidad, todo depende del punto de vista desde el que se mire. Si piensas que tienes un año por delante para manifestar la vida que quieres, es un periodo muy estimulante.

Si nos ha pillado el bajón, ¿cómo podemos combatirlo?

Si algo no te gusta de tu vida y te cuesta levantarte por la mañana, está claro que hay algo que tienes que cambiar. La vida es muy cortita como para alargar una rutina que nos extenúa o nos aburre… Empieza a pensar qué necesitas para ilusionarte y ve directa a ello, como una flecha. Definir la vida que queremos e ir a por ella por supuesto que, a veces, tiene costes, pero más los tiene llevar una vida tediosa. Además, te gustarás mucho más a ti misma en la versión de guerrera y conquistadora de tus objetivos que de conformista que se enciende Netflix para olvidarse de su vida. Tú eliges.

La vida es muy cortita para alargar una rutina que nos extenúa o nos aburre

Cuando lo que vemos ante nosotros es un invierno largo, sin grandes alicientes. ¿Qué nos puede ayudar a afrontarlo con alegría?

Los alicientes están en todas partes. El aliciente es ver a tu hijo sonreír o sentir el calor de su mano cuando agarra la tuya. El aliciente es tener dos ojos que pueden contemplar una puesta de sol. El aliciente es que tienes un cuerpo, una mente y un corazón que te llevarán a donde tú quieras. Y, si sientes que tu vida no tiene fuerza o plenitud, ¡cámbiala! No hay nada más irresponsable que haber pasado por tu vida de puntillas, sintiéndole víctima de las circunstancias. Basta con mirar al lado para darte cuenta de que siempre hay personas cuyo camino tiene más obstáculos que el tuyo. Desde otros países hasta el sin techo, que pide debajo de tu casa. Y, aún así, nadie te asegura que tú seas más feliz que ellos. Sentirte pleno nada tiene que ver con lo que acumulas o lo que has conseguido, sino con tu forma de relacionarte con la vida. La vida es un milagro y por supuesto que hay auténticas desgracias, pero también hay bendiciones. Y si no hubiera sombras, esta experiencia no se llamaría vida.

No hay nada más irresponsable que haber pasado por tu vida de puntillas

En 'El pequeño libro que hará grande tu vida' explica por qué mantenemos las rutinas insatisfactorias. ¿Cuáles son las justificaciones más habituales?

Las rutinas insatisfactorias son aquellas que haces en piloto automático, solo porque alguna vez te dijeron que era lo correcto, como ir a comer con tus suegros todos los domingos te apetezca o no; mantener un matrimonio roto solo porque te dijeron que "hay que aguantar", aunque tus hijos vean un día a día carente de cariño; seguir en un trabajo que te roba la salud, cuando podrías hacer otro menos aceptado socialmente pero que no te resulte alienante; renunciar a tus sueños por mantener una seguridad que te ahoga… o vivir en la continua queja de que el mundo va mal. En realidad, el mundo nunca ha ido del todo bien, pero no por ello renunciamos a vivir.

El punto de partida que propone es hacernos a nosotros mismos una pregunta muy sencilla: "¿Cómo quieres vivir el resto de tu vida?". Si sabemos la respuesta, ¿cómo la convertimos en una realidad?

Primero, escribe dónde te gustaría estar en cinco años, cómo querrías que mejorara tu vida… Y, después, empieza a ver qué pequeños pasos puedes emprender para acercarte a esa realidad ideal, que es más tuya que la actual. Porque el largo plazo nos inspira y el corto plazo nos activa.

En su caso, tuvo clara la respuesta y también cómo hacerla tanbible. ¿Se lo podría contar a nuestros lectores?

Sí. Yo dejé mi trabajo estable en plena crisis, vendí mi coche, pedí un préstamo y me puse a formarme en la profesión que hacía que mi corazón se acelerara: el coaching y el desarrollo personal. En ese momento no sabía que esa historia iba a tener tanta fuerza. Hoy ayudo a otras personas a hacer lo mismo, a luchar por lo que realmente les hace vibrar.

Yo dejé mi trabajo, pedí un préstamo y me puse a formarme en la profesión que me motivaba

La máxima que usa como coach es "todo depende de ti". ¿No cree que hay circunstancias que la anulan?

No, hay circunstancias que obviamente nos condicionan, pero no todas nos determinan. La vida te reparte unas cartas, lo que tú hagas con ellas es cosa tuya. Además, muchas de nuestras desavenencias han sido grandes regalos. Casi siempre, los mayores aprendizajes vienen de circunstancias difíciles. Y son estas las que precisamente nos hacen más fuertes, más sabios y más resilientes.

Vive en Madrid, pero ejerce de gallega , ¿diría que tenemos un carácter especialmente resiliente?

No sé si los gallegos tienen un carácter más resiliente, lo que sí veo es que les cuesta admitir sus virtudes. Son demasiado modestos y creo que de vez en cuando es bueno estar orgulloso de los logros propios. Sobre todo porque, si no lo haces, a la larga todo el mundo tiene miedo a brillar, a destacar e incomodar. Sabes a lo que me refiero ¿verdad? A mí personalmente, me encanta la gente que "está encantada de haberse conocido". Pero no desde el ego, sino desde el más bonito amor propio. Creo que rodearse de personas que se quieren y están orgullosas de superarse es lo más sano que hay. Penalizar el brillo va contra natura. Debemos potenciar la expansión, tanto de uno mismo como de los demás.

ASÍ ES ELLA

Motivación

► La gallega María Fernández está titulada como coach personal, ejecutiva y de equipos por la Federación Internacional de Coaching (ICF).

► Algunos de sus clientes han sido el Banco de España, CaixaBank, Land Rover o Johnson.

Conferencias y libros

► Figura en el ránking de las 100 mejores conferenciantes del mercado hispanohablante.

► Es autora de El pequeño libro que hará grande tu vida y Hazte cargo de tu poder (Alienta).