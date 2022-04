La serie 'Los Simpson' contará, por primera vez, con un personaje sordo

La popular serie de dibujos animados The Simpsons (Los Simpson) contará, por primera vez en sus 33 años de historia, con un personaje sordo que necesitará el uso del lenguaje de signos, según informa la cadena CNN.

Aunque los personajes del programa solo tienen cuatro dedos, usarán el lenguaje de señas estadounidense en este innovador episodio que se estrenará la próxima semana.

"Es muy difícil hacer un primer capítulo como este después de 722 episodios. Pero no podría estar más entusiasmado con él", dijo el productor ejecutivo Al Jean, según la cadena estadounidense.

El episodio se titula The Sound of Bleeding Gums (El sonido de las encías sangrantes) y se centra en el personaje de Lisa Simpson, una de las hijas de la famosa familia.

Lisa descubre que su modelo a seguir y músico favorito, el difunto saxofonista Bleeding Gums Murphy, tiene un hijo sordo que necesita un implante coclear. Lisa se deja llevar para tratar de ayudar al hijo, Monk Murphy.

La trama del episodio está inspirado en la vida de Loni Steele Sosthand, la escritora principal de la serie. "Loni propuso convertir al hijo de Bleeding Gums Murphy en un hombre que nació sordo y que nunca pudo escuchar la música de su padre", dijo Jean a la CNN.

Sosthand explicó también a la cadena que los productores del programa consultaron a dos especialistas en lenguaje de signos para revisar las animaciones y asegurarse de que, a pesar de que faltaban los dedos de los personajes, el significado de las palabras se transmitía correctamente.

Según Sosthand el episodio fue para ella y un trabajo hecho con "amor" y muy "personal". Su hermano, Eli, tiene problemas de audición en una familia que ama la música jazz.