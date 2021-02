En un momento de remisión de la tercera ola, el doctor Vázquez Estévez revisa qué restricciones cambiarán en los próximos días, a qué nuevas medidas nos podrían llevar las nuevas variantes y qué cambios percibirán los pacientes oncológicos.

Apertura de terrazas

"Tras un mes de restricciones muy altas en toda Galicia las cosas están yendo bien. Lo primero que se va a tocar es la hostelería. Las terrazas de modo general y con restricciones de aforo sí se abrirán. Es un espacio exterior y es un sitio donde nos da menos miedo que haya contagios. Lo que nos da más miedo son los interiores por la mala ventilación. Estos, según los datos de incidencia acumulada y otros que tengamos, se abrirán también en determinados concellos, con restricciones de aforo y con medidas de seguridad".

Control en la hostelería

"Ahora lo que estamos tratando en la hostelería es ir a una hostelería segura. Hay que insistir en la necesidad de la responsabilidad de los hosteleros y de la sociedad en su conjunto. Y se está hablando de establecer un código QR para saber el aforo de los locales, medidores de CO2, el registro de entrada para poder hacer seguimiento de los brotes que puedan surgir...".

Dificultad para trazar brotes

"Contagios los hay en todas partes: en el transporte público, en la hostelería, en los gimnasios. Lo que pasa en el trazado es que hay el sesgo de contacto. Cuando tenemos que comunicar nuestros contactos por un brote tendemos a recordar más a la gente que conocemos y tratamos. No nos acordamos de toda la gente con la que entramos en contacto".

Laxitud en medidas navideñas

"Nosotros hicimos unas recomendaciones claras de que no hubiera reuniones de no convivientes. Es cierto que si transmites un mensaje de que se permite la movilidad y reuniones de hasta diez personas allegadas, es muy difícil transmitir después la recomendación de que solo se junten convivientes porque el mensaje que se escucha es el otro. ¿Qué tendríamos que haber sido más estrictos en Navidades? Sin duda alguna, soy el primero en reconocerlo".

Previsión de la tercera ola

"No lo previó nadie, no solo fuimos nosotros. En Galicia las cosas estaban bien controladas hasta que los casos se empezaron a disparar después de Navidades. Por las reuniones familiares, eso está clarísimo, pero quizás, por la cercanía con Portugal, la cepa británica pudo influir. De cualquier forma, lo básico fueron las reuniones familiares, el regreso de estudiantes, reuniones en hostelería, compras navideñas... la interacción social, en general".

Disparidad de restricciones

"Es malo hacer comparaciones entre comunidades. En Madrid se parte de unas tasas de inmunización mucho más altas que en Galicia, allí ronda el 20% y aquí el 4%; y con una población mucho más joven. Son sociedades diferentes. Lo que sí creo es que debería haber, a nivel de todo el Estado, unas medidas comunes, unas decisiones epidemiológicas más homogéneas. Como cierre de comunidades, control de aeropuertos, exigencia de PCR y cuarentenas...".

Influencia de nuevas variantes

"La cepa británica está presente en Galicia en más de un 50% de casos, se cree. No se sabe si tiene mayor carga viral o si esta permanece más tiempo y por eso tiene mayor capacidad de contagio. Lo que vemos es que cada vez se contagia gente más joven. La curva está cambiando en los de 14 a 19 años y en los menores de 50. También vemos que los que ingresan en los hospitales y llegan a las Uci están en torno a los 50 años, cuando antes eran mucho mayores. Es verdad que los residentes de centros sociosanitarios están todos vacunados y que la gente mayor, en general, se protege mucho más, pero es verdad que está cambiando el perfil de edad y que la gente que está llegando a las plantas de hospitalización convencional o a las unidades de críticos es mucho más joven".

Inmunidad de grupo

"Esto va a durar mucho tiempo. Para que esto se controle hay que tener un 60% y 70% de la población vacunada. Y hay que recordar que, aunque estés vacunado, puedes seguir contagiando. Una cosa es que no vayas a tener formas graves de la enfermedad y otra que no puedas tener el virus y transmitirlo. Habrá que seguir usando mascarilla y aplicando las medidas de protección durante mucho tiempo".

FFP2 versus quirúrgica

"Soy partidario de usar FFP2 en interiores, en transporte público, en hostelería... Creo que en espacio exterior con una higiénica o quirúrgica sería suficiente. También es verdad que si absolutamente todos usáramos la mascarilla quirúrgica bien, ajustada en la cara, sería más que suficiente. Pero no la usamos o la usamos mal".

Cuarentenas más largas

"Es verdad que se está discutiendo si, con estas nuevas variantes que pueden ser más agresivas, y en las que la ventana de contagio puede ser más amplia, es necesario ampliar las cuarentenas. De esta enfermedad nos queda mucho que aprender, pasamos de rechazar el uso de mascarilla a debatir sobre el uso de FFP2 y de cuarentenas de 14 días a las de 10 y ahora a otras más largas".

Lugares de los contagios

"El principal escenario de contagio son las fiestas, las reuniones sociales en hostelería, en domicilios... Donde hay interacción social y tendemos a relajar las medidas de protección. Ahí están los brotes. Ahora venimos de un escenario de transmisión comunitaria, en el que los contagios se producen en cualquier sitio, pero los principales son las reuniones".

Aerosoles y ventilación

"Este es un virus que se transmite por aerosoles, con lo que es más fácil contagiarse en lugares cerrados y mal ventilados. Si tenemos ventilación natural o forzada, con renovación de aire y medidores de CO2 las posibilidades de transmisión se reducen".

Retraso en el diagnóstico del cáncer

"La encuesta de la Sociedad Española de Oncología Médica reveló que el 21% de los pacientes con cáncer recibieron un diagnóstico tardío por la pandemia. La situación no fue igual en toda España y en Lugo no ocurrió así. Sí que observamos, a raíz del confinamiento, el miedo a ir al médico, que la Primaria estaba absolutamente volcada con la pandemia y que se pararon las vías rápidas, que las primeras visitas cayeron en ese trimestre de la primera ola. Pero no llegaron a ese porcentaje".

Quimioterapia en casa

"Ya administramos terapias orales en el domicilio del paciente en la primera ola. La quimioterapia intravenosa a domicilio se está haciendo ahora mismo en dos hospitales de España, uno de Sabadell y otro de Santander, y nosotros también lo queremos poner en marcha. Estamos esperando a que pase esta ola y tenemos el proyecto de iniciarla. Sería un trabajo conjunto con el hospital de día de Oncohematología y Hospitalización a Domicilio, obviamente. Tenemos otros dos proyectos de teleasistencia, de altas precoces en urgencias y en la planta para intentar reducir los ingresos hospitalarios y apoyar a los cuidadores de pacientes oncológicos con brote activo en domicilio".

Prioridad en la vacunación

"Las diferentes sociedades llevan tiempo trabajando para que se priorice en la vacuna a algunos pacientes oncológicos. No sería necesario que fueran todos porque según los estudios disponibles un paciente oncológico no tiene más probabilidad de contagiarse de covid. Tiene las mismas o incluso menos porque tiende a autoprotegerse. Tampoco está muy claro que tenga más problemas si lo contrae salvo en los cánceres hematológicos y los de pulmón por la afectación pulmonar del coronavirus. Dentro de los distintos grupos de edad que se vayan vacunando también se incluyen los pacientes oncológicos de ese tramo de edad y ahora, en el grupo establecido por el Ministerio de 45 a 55 años que recibirán la vacuna de AstraZeneca se va a dar prioridad a ciertas patologías entre las que espero que estén las oncológicas".

Dudas sobre la vacuna

"Todos los días me preguntan los pacientes si deben vacunarse o no. Siempre les digo que sí. Lógicamente todos debemos vacunarnos cuando nos toque, pero un paciente oncológico, con enfermedad metastásica y tratamiento activo como quimioterapia, especialmente. Yo les digo que se vacunen sin ninguna duda y lo único que les pedimos es que nos avisen de cuándo se la administran para poder adaptarle el ciclo. Recomendamos al inicio del ciclo, no en el medio, no tanto por la inmunodepresión o complicaciones, sino porque puedan responder serológicamente peor y producir menos anticuerpos".