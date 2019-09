Ser un máquina y el mito de la virginidad empujan a tener sexo la primera vez

Los jóvenes españoles tienen su primera relación sexual de media a los 17 años, una edad a la que reciben "presiones" para tener sexo por primera vez: ser un máquina y el mito de la virginidad son las principales.

Así lo han expresado en la Encuesta Nacional sobre sexualidad y anticoncepción entre los jóvenes españoles, realizada por Sigmados para la Fundación Española de Contracepción (FEC) de la Sociedad Española de Contracepción SEC), cuyos resultados se han presentado este viernes en rueda de prensa con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción.

La encuesta, en la que han participado 1.200 chicos y chicas de entre 16 y 25 años, pone de relieve la falta de formación e información que tienen los jóvenes, que reconocen que la principal fuente a la que acuden para informarse es internet y, en segundo lugar, los amigos, que "saben lo mismo que ellos", ha señalado el presidente de la FEC, José Ramón Serrano.

A la red acuden más los varones (50,7 %), mientras que las chicas se fían más de sus amigas.

"Lo de ser un máquina ya sabemos de donde viene", ha apuntado a Efe el doctor Serrano.

Esa es una de las presiones que más citaron ellos en los dos grupos de discusión (uno de chicas y otro de chicos) que se crearon para analizar los resultados de la encuesta. Y tanto ellas como ellos refieren también la virginidad como otra "presión".

A la pregunta de si se deseaba tener la primera relación sexual o fue un poco forzada, una de cada diez chicas dice que el entorno las empujó un poco a tenerla porque existen mitos como el de la virginidad, ha explicado Serrano, quien ha incidido en que la mejor forma de desmitificar es la información. "Si están informados se sienten con menos presión", ha sentenciado.

A pesar de los cauces a través de los cuales se informan, el 72 % dice haber recibido formación específica sobre sexualidad, un dato que sorprende, aunque, según la presidenta de la SEC, Paloma Lobo, se trata de alguna charla que les han dado en los colegios e institutos pero no formación reglada como establece la Ley de Educación Sexual y Reproductiva de 2010. Lo demuestra el hecho de que el 68,5 % considera que la formación que ha recibido no es suficiente.

La doctora Lobo ha subrayado también la importancia de la educación afectivo-sexual desde la escuela infantil "para evitar muchos roles machistas y violentos". Aun existe cierto pudor a tratar el tema de la sexualidad en el ámbito familiar, lo mantienen como última opción y solo en situaciones de emergencia. En ese caso, "la madre gana por goleada en chicas y en chicos", ha asegurado Lobo.

Tanto ellos como ellas mantuvieron su primera relación sexual con una persona un año y medio por encima de la suya de media y el balance de esa primera vez resulta más satisfactorio para los chicos (55,1%) que para las chicas (30%).

Casi ocho de cada diez féminas tenía una relación de pareja cuando tuvo su primera experiencia sexual, en el caso de los chicos, seis de cada diez. La frecuencia media se sitúa en 2,6 veces por semana.

A la pregunta de si la primera vez lo hicieron por amor, el 59% de ellas responde que sí frente al 44% de ellos.

Insuficiente preservativo y demasiada 'marcha atrás'

La encuesta revela que el preservativo sigue siendo el método más utilizado (52 %), seguido de la píldora (22,8 %) y del coitus interruptus (4,2 %), conocido como la marcha atrás, "un método muy español, en Europa no se usa", ha advertido Lobo.



Un 28,4% no utiliza ningún método y de los que sí los utilizan, un 76,4% lo hacen en todas sus relaciones y un 23,6% no siempre.



La razón se encuentra en las ocasiones en que se practica sexo oral, pero al margen de esta situación, los principales motivos son la confianza, el conocimiento de la otra persona o creer que no se corre peligro.



El 71,3 % de los encuestados que utilizan el preservativo lo hacen para evitar embarazos a la vez que riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual.



Además, siete de cada diez jóvenes no ha tenido que recurrir nunca a la concepción de urgencia (píldora del día después) y un 25,6 % alguna vez.



Los datos señalan que el 76,4 % de los jóvenes españoles se consideran heterosexuales, el 11,5 % bisexual, el 7,5 % homosexual y un 0,4 % se califica de asexual. La homosexualidad es más frecuente en los chicos y la bisexualidad en las chicas.



Y aunque consideran que la sociedad acepta más la homosexualidad, coinciden en que "salir del armario es mucho más fácil para ellas que para ellos".