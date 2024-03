La Semana Santa será lluviosa y fría en Galicia por una borrasca atlántica

La Semana Santa se iniciará con tiempo inestable y precipitaciones en Galicia debido a la entrada de una borrasca desde el lunes. Así lo pronostica Meteogalicia que prevé que los mercurios se desplomen, con temperaturas más bajas de lo normal para la época del año.

"A chegada dunha borrasca do Atlántico con bastante actividade causará un notable cambio de tempo a vindeira semana", avanza el meteorólogo Juan Taboada.

De este modo, hasta este domingo el tiempo seguirá siendo seco y estable con temperaturas notablemente altas que llegarán a los 21 grados en Lugo y a 25 en Ourense. Este ascenso térmico típicamente veraniego es la consecuencia de una masa de aire africano que ya se dejó sentir ayer en la ciudad de la muralla que se tostó a 26 grados, un ambiente que los lucenses aprovecharon para disfrutar del aire libre.

No obstante, la entrada de viento del norte este domingo hará que los mercurios desciendan, un fenómeno que será la antesala a la inestabilidad que se espera desde el lunes, en el inicio de la Semana Santa. "A entrada da borrasca causará un descenso significativo das temperaturas que serán baixas para a primavera. Haberá ademais choivas intermitentes durante cinco días, ata o venres", explica Taboada quien avanza que la inestabilidad será tan notable que la cota de nieve bajará a 1.000 metros en zonas montañosas.

En Semana Santa, en la comunidad gallega los mercurios no superarán los 15 grados en casi ningún punto y las máximas rondarán los 10 grados en Lugo.

Además las temperaturas mínimas también serán bajas para la época del año, llegando a quedar incluso bajo cero en zonas como en Pedrafita do Cebreiro (se prevén -1 grados el martes).

"Segundo apuntan as previsións a día de hoxe e practicamente seguro que a Semana Santa non será moi apacible por culpa da borrasca que chega este luns. En xeral entre luns e venres as condicións serán de atmosfera inestable, tempo cambiante, frío e con choivas intermitentes", dice el meteorólogo, que pronostica que según las previsiones actuales se espera que el frente se mantenga activo durante cinco días, aunque al fin de semana del Domingo de Ramos no se descarta que el episodio pueda extenderse.

En lo que respecta al resto de la Península, Aemet pronostica que el lunes llegará la inestabilidad por la llegada de sucesivos frentes que dejarán precipitaciones, vientos y bajada de las temperaturas. Además, la cota de nieve se desplomará a partir de la tarde del lunes hasta los 800-1.000 metros.

Además, desde el Jueves Santo al sábado seguirá habiendo "cierto grado de incertidumbre", aunque "es probable que continúe el tiempo inestable en toda la Península", debido al paso de sucesivos frentes que dejarían cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, que serán menos probables en la vertiente mediterránea y más abundantes en la vertiente atlántica.