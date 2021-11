Sanidad recomienda limitar las reuniones sociales en Navidad

El Ministerio de Sanidad ha recomendado limitar el número de participantes en los "eventos públicos y sociales", especialmente durante las celebraciones de las fiestas navideñas, así como intensificar las medidas de control y seguimiento de las personas procedentes del sur de África. Así lo aconseja el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) en la sexta actualización del documento en el que evalúa el riesgo de las variantes del Sars-CoV-2, en la que señala que "el riesgo de nuevas introducciones de ómicron en España se considera muy alto y el de diseminación, alto".

"Debido al contexto epidemiológico actual y a las incertidumbres asociadas a la variante ómicron, así como una posible disminución de la efectividad vacunal con el tiempo, se recomienda continuar aumentando los porcentajes de cobertura vacunal y la administración de dosis de refuerzo en poblaciones diana", añade el CCAES, que pide "mantener y enfatizar" el cumplimiento de las medidas de control no farmacológicas como mascarilla o distancia. "Es fundamental", zanja.

También la Comisión de Salud Pública ha incidido este martes en la importancia de priorizar la vacunación de dosis adicionales a los colectivos vulnerables para los que está indicada: mayores de 60 años, sanitarios y sociosanitarios y vacunados en su día con la monodosis de Janssen. Hasta ahora, nuestro país ha confirmado cuatro casos de la variante detectada por primera vez en Suráfrica, si bien este martes se ha conocido que Países Bajos localizó el primer caso en una muestra del 19 de noviembre, una semana antes de que el país africano diera la voz de la alarma.

El nuevo informe del CCAES, que lleva fecha de este martes y que compara las variantes ómicron y delta, la predominante desde hace meses, no recoge los cuatro casos confirmados en España —dos en Madrid y dos en Cataluña—.

Pero sí apunta "indicios" de que ómicron presenta "una mayor ventaja" basada en un aumento de su transmisibilidad, así como la posibilidad, "a priori, de que esta variante esté relacionada con la reducción de la efectividad de la vacuna y una mayor probabilidad de reinfección". Según el documento, el número de personas que llegan a España del cono sur africano está en las 75 al día, "y también es posible que aparezcan casos de viajeros procedentes de otros países".

No se conoce aún la efectividad vacunal respecto a esta variante, "por lo que si presenta escape inmunitario podría afectar tanto a personas vacunadas como no vacunadas, aumentando de esta forma el impacto", si bien, precisa, "no se ha comunicado una asociación de la variante ómicron con casos de mayor gravedad". Aunque en el caso de diseminarse, "afectaría a un número elevado de personas, por lo que se podrían producir casos graves afectando especialmente a los más vulnerables, lo que tendría un impacto alto".

De ahí que "se recomiende establecer límites en el número de participantes en eventos públicos y sociales, especialmente durante las celebraciones de las fiestas navideñas", así como mantener la realización continua de los análisis de efectividad vacunal. Y "extremar las precauciones en caso de viajar a zonas donde circule de forma importante" esta variante, con medidas como pruebas y cuarentena a las personas procedentes de Botsuana, Esuatini, Lesoto, Mozambique, Namibia, Sudáfrica, Zimbabue "o cualquier otro país donde se demuestre o sea probable una alta prevalencia de ómicron".

El Consejo de Ministros ha acordado la limitación, hasta el próximo 15 de diciembre, de los vuelos entre Suráfrica, Botsuana, Esuatini, Lesotho, Mozambique, Namibia y Zimbabue y los aeropuertos españoles. Esta medida se suma a la imposición de una cuarentena de diez días y la obligación de aportar una prueba con resultado negativo a las personas que provengan de estos países que el Ministerio ordenó este fin de semana.

El Gobierno no se plantea por ahora imponer medidas más restrictivas y mantiene la vacunación y la prevención como su hoja de ruta porque "parar al virus sin parar la economía son las herramientas del éxito". Así lo ha subrayado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha querido insistir en un mensaje de tranquilidad a la población, que "no va exento de una petición de precaución y prevención", especialmente ahora que se acercan las fechas navideñas.

"Sabemos lo que funciona y nos ha funcionado con todas las variantes", ha dicho Rodríguez para insistir, una vez más, en que la clave del éxito "contra todas las variantes" ha sido la vacunación y la prevención con medidas no farmacológicas. "Parar al virus sin parar la economía son las herramientas del éxito" y es "la voluntad del Gobierno para los próximos meses", ha concluido.

La Xunta no tiene "ninguna intención de tomar ninguna medida que no sea necesaria", ha dicho el vicepresidente primero, Alfonso Rueda. "Cuando hay que tomar una determinación se toma. Vamos a ver cómo evolucionan durante esta semana las cifras de contagios, que evidentemente no están siendo buenas ni aquí ni en ninguna parte, y si fuera necesario tomar medidas a mayores las tomaríamos", ha concluido.