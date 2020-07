Sanidad, preocupada por que los contagios vuelven a subir entre los mayores

Los jóvenes son el grupo con más afectados por coronavirus, pero se empieza a apreciar una tendencia ascendente de contagios entre personas con edad más avanzada, el grupo al que la covid-19 afecta con más gravedad, lo que preocupa al Ministerio de Sanidad.



La jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, María José Sierra, ha indicado este jueves en rueda de prensa que la edad media de los nuevos contagios se sitúa en 45 años, aunque en las últimas semanas se viene observando un incremento en las personas mayores.



"Nos preocupa porque el factor que más se asocia a la gravedad es la edad", ha subrayado para precisar después que los contagios en personas de avanzada edad es uno de los datos que más se están siguiendo en Sanidad.



En las últimas 24 horas, los contagios (971) han marcado un nuevo récord desde el final del estado de alarma y en las últimas dos semanas la incidencia acumulada de casos se ha triplicado. La mitad de los casos diagnosticados son asintomáticos.



A pesar del aumento de los contagios, aún no se ha detectado estrés en el sistema sanitario "y sigue habiendo, en comparación con los casos que se van diagnosticando, muy pocos casos hospitalizados y en UCI". No se aprecian incrementos de ingresos en cuidados intensivos, ni neumonías graves ni carga hospitalaria.



En las comunidades autónomas en las que empieza a ver una mayor incidencia acumulada las hospitalizaciones sí empiezan a aumentar, pero sin llegar a estresar al sistema hospitalario, ya que la mitad de los contagiados son asintomáticos y el resto, en su mayoría leves y son personas jóvenes.



Sierra ha defendido que se realizan PCR a un porcentaje de casos sospechosos que oscila entre el 85 y el 90 %: "Estamos diagnosticando de manera importante", ha dicho.



Sin embargo, no le gusta que se aprecie una subida en el porcentaje de casos que resultan positivos en atención primaria, que ha pasado del 4 % de la semana pasada al 7 % de esta, con variaciones importantes entre comunidades autónomas (del 1 al 2 % en el País Vasco y del 15 o el 20 % en Aragón y Cataluña).



Son precisamente Aragón y Cataluña las comunidades autónomas con una situación epidemiológica "más delicada", con transmisión comunitaria en Zaragoza, Barcelona y Lleida y tendencia creciente en las dos primeras.



En Lleida "la situación es más estable y similar a días anteriores".



Sierra ha apuntado que también en Navarra hay brotes importantes.



"Estamos preocupados", ha reconocido, pero ha manifestado que las medidas que están adoptando las comunidades autónomas "pueden ser eficaces" y que lo más importante es la detección temprana de los casos.



"Si no hacemos todos un esfuerzo, la transmisión no la vamos a controlar", ha incidido.