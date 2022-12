La psiconeuroinmunología clínica aporta un enfoque integral sobre el hombre y su bienestar, al tener en cuenta las emociones, la conducta, las relaciones sociales y los sistemas nervioso, inmunitario y endocrino, como explica el especialista Ismael Carballo.

La ciencia ha establecido con claridad que todo lo que nos rodea nos afecta y afecta además a nuestra salud.

Sí, y hoy en día usamos para hablar de ello el concepto de epigenética, que tiene más impacto en salud que la propia genética. Son todos esos hábitos que tenemos –alimentación, comportamiento, ejercicio, gestión de emociones, hábitos de sueño, biorritmos…– los que determinan cómo juegan el partido nuestros genes, es decir cuáles se activan y cuáles no, siendo esto clave en cuestiones de salud. A veces vemos esto en dos personas gemelas con una línea familiar de artritis reumatoide, donde uno desarrolla la enfermedad y el otro no, pues bien, es la epigenética –y sus hábitos diferentes de vida– los que gobiernan sobre esos genes activando la enfermedad.

Son nuestros hábitos los que determinan cómo juegan el partido nuestros genes: cuáles se activan y cuáles no

¿Por eso es necesario abordar la salud de forma integral?

En términos de salud podemos decir que 1+1=3, ya que la suma de los distintos sistemas de funcionamiento de nuestros órganos tiene más fuerza y más impacto en salud que si abordamos cada sistema por separado. En este sistema de salud actual donde enfermamos antes pero vivimos más años debido al uso de multitratamientos médicos, la psiconeuroinmunología se vuelve necesaria de forma que un profesional sanitario pueda interpretar si su actuación genera un efecto beneficioso –o no tanto– a la salud general del enfermo. Volviendo al ejemplo de la artritis reumatoide, si tienes una medicación con corticoides a largo plazo y una insuficiencia renal, lo ideal es que el profesional médico pueda entender y priorizar si se debe suspender el tratamiento reumático para beneficiar la función renal. Si tengo dificultad para hacer las digestiones a pesar de comer bastante bien, puede ser que el sistema nervioso esté demasiado activo impidiendo la correcta producción de enzimas digestivas. Entonces no se trata de comer diferente, sino de aprender a frenar nuestro sistema nervioso, nuestro eje de estrés, a bajar el ritmo antes de comer para que el parasimpático haga mejor su trabajo de control neuroendocrino.

La nutrición es una parte importantísima de la salud, pero en la que fallamos estrepitosamente. Los expertos dicen que en general comemos demasiado, ¿cómo podemos calcular bien nuestras necesidades, hay que levantarse de la mesa con hambre?

Es cierto que se come de más, algo evidente viendo el sobrepeso claro en la población actual. Si nuestros sistemas funcionaran bien comeríamos lo justo para saciar el hambre y aportar los nutrientes necesarios al cuerpo. Pero hoy en día se ha mezclado la señal de hambre con la necesidad de recompensa o placer inmediato mediante un aumento de endorfinas y dopamina a través de la comida. Muchas veces lo que sucede es que nuestro día a día no nos recompensa y buscamos en la comida ese placer inmediato que de otra forma no tenemos, así funciona el cerebro: quiere premios. No es necesario levantarse con hambre de la mesa, pero debemos diferenciar comer lo necesario de la comida emocional, de la gula y de la recompensa a través de la comida.

No es necesario levantarse de la mesa con hambre, pero hay que evitar hacer de la comida una recompensa

La mayor lacra de la alimentación actual es la ingesta excesiva de grasas y, sobre todo, de azúcares, ¿qué hacemos con esto?

El problema principal son los azúcares, no la grasa. Las grasas se han malignizado siempre, pero hay que diferenciar las malas (grasas trans), de las buenas, presentes en el aguacate, frutos secos, aceite de oliva, pescado... siendo estas últimas imprescindibles. Todo tiene un claro interés comercial, no olvidemos que el azúcar es una de las materias primas principales a nivel mundial. Lo que debe hacerse es evitar los procesados, que aportan el 80% del azúcar que ingerimos sin darnos cuenta, aparte de los que ya vemos de forma más clara en la bollería, bebidas azucaradas... Un zumo de naranja, aunque sea recién exprimido, es bastante parecido a un refresco de naranja en cuanto a contenido en azúcares, con lo cual también debe evitarse para limitar ese exceso y su posterior transformación en grasa visceral. Pero quedémonos con que si comemos alimentos de verdad y evitamos los procesados ya tenemos mucho ganado.

Estamos en Navidad, un tiempo de excesos gastronómicos. ¿Está permitido cometerlos y hacer dieta a posteriori?

Podemos aceptar que la gente coma lo que quiera el día de Nochebuena, Navidad y Fin de Año... si se cuida el resto del mes. Son 28 días buenos contra tres malos y el cuerpo tiene capacidad de sobra para desintoxicarse y regenerarse, todo es una cuestión de balances. Lo que no merece la pena es comer regular todos los días, aumentar la inflamación general de nuestras mucosas y estropear nuestra microbiota de forma constante, pues así saturamos nuestro cuerpo y acabamos cayendo enfermos.

La gente puede comer lo que quiera el día de Nochebuena, Navidad y Fin de Año... si se cuida el resto del mes

¿Qué recomendaciones de salud resultan útiles en estas fechas?

Pues existen varias ideas buenas para estos días. La primera es moverse mucho para compensar excesos, de hecho el ejercicio, el baile, el movimiento en general, tiene más impacto sobre la activación-desactivación genética que la propia alimentación. Sabemos que al comer mal nos inflamamos, así que si queremos liberar las proteínas que regulan esa inflamación (la interleucina 10) debemos movernos. También una buena microbiota contribuye a esta liberación, lo cual se consigue comiendo sano y usando adecuadamente los probióticos. En modo fiesta se trata de darnos unos días libres a la hora de comer y, los siguientes, de hacer comidas sanas para compensarlo –e incluso no comer, si estamos saciados–. Esta idea fue premio Nobel en 2016, al describir el mecanismo de autofagia para regenerarnos.

Dormir nos ayudar a equilibranos a nivel emocional y a regenerarnos físicamente

¿Un último consejo?

La última idea a poner en práctica, si se puede, es volver a vernos con familiares, amigos y conocidos si los consideramos ‘personas vitamina’ o positivas. Este punto es otra clave del ser humano para estar cerca de la salud. Somos seres sociales y todas estas relaciones nos aportan bienestar y la tan mencionada necesidad de recompensa. En la pirámide de Maslow, que establece una jerarquía de necesidades básicas del ser humano en el plano psicológico, se coloca en segundo lugar la seguridad y relación familiar y en tercero la necesidad de afecto, amistad e intimidad sexual. Todo eso genera la recompensa, placer, dopamina y motivación o ganas de vivir y hacer cosas, en general una sensación de bienestar y una reconexión con la calma y la paz. Esto es tratamiento para nuestro sistema nervioso, que como ya hemos hablado mejorará indirectamente a otros sistemas. Y algo muy importante: dormir y armonizarnos a nivel emocional. Dormir nos ayuda a equilibrar la balanza emocional y a regenerarnos físicamente. Hoy sabemos el gran impacto de la melatonina, no solo para dormir como hormona, sino en la regulación inmunológica, y por tanto inflamatoria, del cuerpo y su relación con las enfermedades y su recuperación.