'Saber y Ganar' nombra al municipio de Muxía como "Mugía" y se convierte en objeto de críticas en redes

Saber y Ganar, a punto de cumplir un cuarto de siglo, es el concurso más veterano de la historia de la televisión española. Su longevidad no le impide introducir novedades en el formato, pues el pasado 23 de agosto el programa inició una nueva etapa con la incorporación al equipo de Elisenda Roca como nueva voz en off, sustituyendo a Juanjo Cardenal.

El concurso cultural sigue reuniendo en las tardes de La 2 a cientos de espectadores a los que no se les escapa ni un detalle de lo que ocurre en sus pantallas. De hecho fue la audiencia la primera en detectar el error que Saber y Ganar cometió al nombrar a un municipio coruñés en una de sus pruebas.

Jordi Hurtado preguntó a los concursantes durante el programa de este viernes dónde se sitúa la Playa de Las Catedrales. Entre las opciones se encontraba Ribadeo, la respuesta correcta, además de dos ayuntamientos asturianos, Luarca y Llanes. En la cuarta opción se podía leer el nombre de "Mugía" para referirse a Muxía, hecho que desató numerosas críticas en Twitter.

Los usuarios de esta red social se mostraron indignados con la falta de respeto a la toponimia original gallega y pidieron la rectificación del programa, que según los mismos debería demostrar ejemplo al tratase de un formato cultural de referencia.

Un programa cultural debe respetar a toponimia. Muxía, non Mugía #saberyganar

@Sabery_Ganar Con todo o meu agarimo non podo aceptar que dende a miña benquerida Barcelona lle chamen Mugía a Muxía. Sería moi proprio do voso saber facer unha rectificación pública. Bicos para todos no programa.