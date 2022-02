Tanxugueiras mándanlle un recado ao xurado do Benidorm Fest desde o 'Luar'

Tanxugueiras visitaron este venres o Luar da TVG e participaron nun momento histórico da televisión galega: a primeira conexión simultánea en directo entre dous programas de televisión de TVG e TVE.

E é que Luar e Las claves del siglo XXI facilitaron unha conversa entre Tanxugueiras e Chanel, na que todas lanzaron mensaxes en defensa da música e contra os discursos de odio.

Tanxugueiras aproveitaron a ocasión para mandarlle un recado ao xurado do Benidorm Fest, despois de que transcendera que un dos cinco membros outorgou mellor valoración ao videoclip de Gonzalo Hermida ca a actuación das pandeireteiras. Este é o momento:

El zasca de las Tanxugueiras al jurado que le dio 2 puntos a ellas y votó más por un videoclip 🤣💥#BenidormFest #LasClaves3 pic.twitter.com/eIGwDVAphl — 🏳️‍🌈👁️ E D U🔻🏳️‍🌈 (@edusanzmurillo) February 4, 2022

Ao longo de toda a emisión, a TVG recibiu mensaxes de todas as partes do mundo que ían aparecendo na pantalla, á vez que se mesturaban actuacións no plató de varios artistas con homenaxes ás Tanxugueiras.

O #LuarTanxugueiras foi o programa máis visto este venres en Galicia. Obtivo unha cuota de pantalla do 19,1%, superando en máis de dous puntos a seguinte canle (Antena 3), e duplicando case en audiencia a oferta de Telecinco.