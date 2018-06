Russell Crowe interpretará al fundador de Fox News en una nueva serie

El actor Russell Crowe interpretará al difunto fundador de Fox News, Roger Ailes, en una serie que emitirá la cadena de pago Showtime, informó este lunes el canal en un comunicado.

La serie, que constará de una primera temporada de ocho capítulos, será una coproducción de Blumhouse Television y Showtime y se basará en el libro The Loudest Voice in the Room, de Gabriel Sherman, sobre las acusaciones de acoso sexual que propiciaron la dimisión de Ailes.

Sherman se ha encargado de escribir el primer episodio con ayuda de Tom McCarthy, el guionista de la película Spotlight.

"El enfrentamiento entre los medios de comunicación y los políticos define de muchas maneras el mundo en el que vivimos hoy día", dijo David Nevins, presidente de Showtime. Hemos visto este fenómeno reflejado en la gran pantalla desde la historia de Charles Foster Kane (Citizen Kane), y ahora encuentra ecos en la ascensión y caída de Roger Ailes", añadió.

"Con Russell Crowe en el papel protagonista, esta serie promete ser una historia definitiva para nuestra era", recalcó Nevins.

Ailes, arquitecto del noticiero combativo y responsable de elevar a la conservadora Fox News hasta su actual estatus de gigante mediático, falleció en mayo del año pasado a los 77 años, pocos meses después de que su larga e influyente carrera terminase abruptamente por varias denuncias de acoso sexual.

Las denuncias terminaron con su salida de Fox News el pasado año —con una liquidación de 40 millones de dólares incluida, según algunas fuentes— y llevaron a la empresa a pagar millonarias compensaciones para que los litigios no prosiguieran.

Ailes inició su carrera en televisión en los años 60 y comenzó muy pronto a interesarse por las noticias políticas. Su primer gran éxito llegó en 1968 ayudando a la campaña presidencial de Richard Nixon con su estrategia televisiva.

Años después, también contribuyó a las victorias electorales de Ronald Reagan y de George H. W. Bush, mientras progresaba en su carrera como productor de televisión.

Su gran triunfo profesional, sin embargo, llegó de la mano de Fox News, que fundó en 1996 con el magnate de la comunicación Rupert Murdoch y que lideró hasta el año pasado.

La cadena dio un altavoz a algunas de las voces más duras y conservadoras del partido y este lunes algunos de sus presentadores más conocidos, como Sean Hannity, están entre los grandes defensores del presidente estadounidense, Donald Trump.

El propio Ailes, tras su salida de Fox, asesoró de manera informal a la campaña de Trump.