Diego Vallejo: "El rugido de Porsche me pone los pelos de punta"

¿Qué soñaba cuando era un niño?

Soñaba con ser piloto de rally.

Pero no fue piloto, sino copiloto. ¿Diría que ambos se corresponden con distintos patrones de personalidad?

Creo que sí. Normalmente, los pilotos tienen un carácter más fuerte y los copilotos, más amable.

¿Está satisfecho con su elección?

Sí, sin duda. Como todo en la vida, habrá días que te diré que no, pero en general no me arrepiento de ser copiloto.

Dejando fuera a su hermano Sergio, ¿cuál de los pilotos con los que ha competido le gusta más?

Diría que Marco Bulacia. Todavía no está al nivel de Dani Sordo, pero creo que si trabaja algún aspecto lo va a superar. Tiene potencial para llegar a campeón del mundo.

¿Su marca favorita de coches?

Porsche. Evidentemente influye que en la época en la que empecé a ver rallies eran los coches que ganaban, pero su rugido me sigue poniendo los pelos de punta.

¿Prefiere ver una carrera de Fórmula Uno o de Moto GP?

De Fórmula 1.

¿Cuáles son los adjetivos que mejor lo definen?

Tranquilo y normal… me gustaría que me definiese mi alegría, pero no sé si lo consigo.

Lo mejor para empezar el día es...

Un café solo, y si viene acompañado de buen desayuno y una buena compañía, mejor que mejor.

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

En el mundo del automovilismo, Guillermo Barreras, Beny Fernández y mi hermano Sergio. Fuera del deporte no tengo muchos referentes conocidos, me motiva más la gente normal, que lucha cada día. Como mi madre y mis amigos Nacho de la Concha y Álvaro Louro. Por desgracia, mi mayor referente, mi padre, ya no vive.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

En todo el mundo, o al menos eso intento. Creo que los humanos deberíamos intentar ser casa y estar a gusto en cualquier sitio.

¿Cuál es su plan perfecto para desconectar?

Un paseo, y mejor por el campo.

¿Qué le hace mover los pies?

Los pies no sé, pero mi alma se mueve con la música de El Último de la Fila, U2, Cold Play, ACDC o Vetusta Morla… la verdad es que escucho todo tipo de música. Por cierto, estoy muy orgulloso de la que hace mi ahijado y sobrino, Sergio, con Galician Army.

En la mesa, lo pierde un buen...

¡Un buen postre! Soy muy goloso.

Cuando le toca cocinar, ¿cuál es su especialidad?

Dicen que se me da bien preparar el pescado, pero no soy ningún máster chef.

Si pudiera viajar en el tiempo, ¿dónde y cuándo aparecería?

Un día cualquiera en la época castrexa, en el castro de Viladonga. Me encantaría.

¿Qué serie logró engancharlo más?

Breaking bad.

Recomiéndenos un libro y una película para este otoño.

Purgatorio, de Jon Sistiaga, y mi película favorita, Seabiscuit.

¿Qué defectos ajenos no tolera?

La soberbia y la envidia.

¿Qué pregunta no le he hecho y le gustaría responder?

E logo?