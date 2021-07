Rubén García: "La dieta es la mentalidad de aquellos que no se cuidan"

Rubén García es un biomédico e influencer gerundense que ha dado el salto de las redes a las librerías con ‘El gym y el ñam: las claves para el equilibrio físico y mental’, en el que comparte sus conocimientos para poder llevar una vida fitness y saludable.

Sufrió bullying en su infancia a causa de su peso. ¿Fue esa su motivación para adentrarse en el mundo del deporte?

Sí, comencé a utilizar el gimnasio como la herramienta que me permitiría moldear un cuerpo que en mi cabeza estaba aceptado socialmente y con el que conseguiría la situación inversa a la que estaba teniendo. Pensaba que cuando tuviese un cuerpo de revista me empezarían a ir mejor las cosas, la gente me querría más y sería más querido en lugar de ser repugnado y burlado

¿En algún momento llegó a obsesionarse con su apariencia física?

Sí, desde luego. Yo llevo 10 años entrenando sin fallar más de dos semanas seguidas y durante los primeros 5 años tuve una grandísima obsesión por todo lo relacionado con mi aspecto físico y externo para gustar a los demás. Fue una obsesión que me llevó a hacer dietas muy raras, que me llevó a tener comportamientos muy extraños y a ir un poco de lado a lado sin saber a dónde iba.

¿Cuál fue el punto de inflexión en el que se dio cuenta que debía cambiar?

En torno a los 23 años tuve muchos problemas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel profesional que hicieron que me detuviese y me tuviese que plantear mi relación con el mundo y, sobre todo, conmigo mismo. Tuve que abrir muchas ventanas a la reflexión en cuanto a mi autoestima y ahí me di cuenta de que es algo que no depende de tu apariencia o de tus kilos, o de si tus abdominales están marcados o no.

¿Acudió a terapia?

Sí, pero no por mi obsesión con el físico. Cuando sí que he podido necesitar ayuda profesional ha sido en momentos de golpes emocionales duros donde me costaba muchísimo comprender el dolor emocional. Después de un par de meses conseguí salir bastante bien.

¿Su libro tiene un objetivo terapéutico?

No sé hasta qué punto puede ser un libro de autoayuda y hasta qué punto puede ser un libro en el que la gente encuentre algún tipo de refugio. Lo hice con la intención pura y dura de aportar y de llegar a muchas personas. El ‘feedback’ que yo recibo hasta el día de hoy es muy positivo: el libro gusta, aporta y el mensaje que tiene hace que mejore mucho la relación de los lectores con ellos mismos. Quizá cada uno deba decidir hasta qué punto es terapéutico o no.

Ha pasado de sufrir bullying a convertirse en un influencer de éxito. ¿Es consciente del poder de las redes sociales, especialmente entrelas personas más jóvenes?

Por supuesto que soy consciente y por eso nunca recomiendo nada que no esté avalado por un criterio profesional. Nunca hablo más de la cuenta y tampoco hablo de aquellas cosas que no entiendo. Tampoco intervengo y me responsabilizo de la alimentación y el deporte de los demás sin tener un equipo de profesionales detrás.

Afirma que es posible comer sano y divertido. ¿Cómo se llega a este equilibrio?

Creo que por desgracia, el tema de la alimentación saludable, el fitness y demás está muy estigmatizado debido a clichés del pasado. La dieta es la mentalidad de alguien que no tiene ganas de cuidarse. Sí tú tienes ganas de cuidarte, de alimentarte bien y al final, de disfrutar de la comida, tienes mucho donde investigar. Es cuestión de explorar tus opciones y de no encallarte.

¿Alguna vez se salta la alimentación saludable y se da un atracón?

No. Los atracones son actos muy emocionales que están precedidos por una situación de restricción calórica que te genera estrés, ansiedad, malestar, un mal descanso... Otra cosa es que puedas darte un capricho con alguna cosa que te guste mucho.

¿Cuál es la comida que siempre le hace caer?

La pizza. Realmente, una pizza artesana es una combinación de alimentos muy interesante y de calidad. ¿Qué receta saludable recomendaría para este verano? Cualquier receta de helado saludable que pueda ayudar a combatir el calor.