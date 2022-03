RTVE reitera que no habrá cambios en la letra de 'Slomo' de Chanel

El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Manuel Pérez Tornero, se ha referido a la polémica por la letra de la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión 2022, SloMo, de Chanel. "No vamos a censurar ni retroactivamente ni en el futuro", ha asegurado.

Así lo ha explicado el máximo responsable de la Corporación pública durante su comparecencia periódica ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de control parlamentario de RTVE y sus Sociedades, celebrada en la Cámara Baja, preguntado por el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz sobre los motivos que justifican que se valore cambiar la letra de la canción.

"Valoramos. Solamente valoramos porque sí que ha habido mucha polémica en el entorno. Interpretaciones contradictorias y teníamos que dar una respuesta que se basara en el diálogo y en el sosiego", ha respondido Pérez Tornero.

En su intervención, el parlamentario de la formación naranja ha afirmado que en Ciudadanos "saltaron todas las alarmas" al enterarse de que "existe un mecanismo que puede llevar a la censura artística, que puede conllevar el cambio de la letra de una canción" porque, según una portavoz de RTVE, "perpetua estereotipos de género".

"Ordene que esto no vuelva ni a plantearse. Si a los ofendiditos les molesta todo esto que se paguen ellos una televisión puritana, censora, vacía, sin arte y sin pasado. Le regalo hasta el nombre: Teletorquemada", ha declarado Guillermo Díaz.

En este sentido, el máximo responsable de la Corporación pública ha puesto de relieve su "profunda" convicción de que la libertad de expresión es "un derecho fundamental, constitucional y básico", y que "debe ser protegida". No obstante, Pérez Tornero ha dicho que cosa distinta es que "se abra un debate sobre cualquier cosa, como un crítico puede criticar una letra".

El presidente de RTVE ha señalado asimismo que él no puede "ordenar" y que es competencia del Consejo de Administración, y ha añadido que el Observatorio de la Igualdad "puede dar su opinión sobre la letra y sobre los reglamentos". "Tenemos deberes que cumplir con el Mandato Marco y con la legislación", ha zanjado.

"Naturalmente que no. No vamos a censurar ni retroactivamente ni en el futuro. Creo que no hay democracia si no hay libertad de expresión y de creación", ha recalcado Pérez Tornero.

Desde el Partido Popular, el senador Jaime de los Santos González ha preguntado por la posición de RTVE en relación con "la cancelación cultural y la consecuente censura". A esto, el presidente ha asegurado que el tema no se ha planteado en el Consejo de Administración, pero a título personal se ha mostrado "en contra totalmente de una política de cancelación".

De los Santos González ha recordado que el presidente de RTVE dijo que leería "con muchísima atención" la letra de SloMo, después de que la diputada socialista Lidia Guinart denunciara que el "sugardadismo" al que, en su opinión, "remite la letra de la canción elegida es una forma de prostitución".

Según ha respondido Pérez Tornero, cualquier persona puede criticar una obra de teatro o la letra de una canción. En el caso de SloMo, ha aclarado que en el Observatorio de la Igualdad, que preside Concepción Cascajosa, "prevaleció el derecho a la libertad de expresión, con independencia de que sugiriese que esto se puede debatir, se puede cambiar en el reglamento de otras ediciones del festival".