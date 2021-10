RTVE pide perdón por las "burlas" al acento gallego en 'MasterChef'

La directora de Originales de RTVE, Ana María Bordas, se ha disculpado por las "burlas" que realizaron los jueces de MasterChef: Celebrity, Samantha Vallejo-Nájera, Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, del idioma gallego en una de las pruebas de exteriores del concurso culinario.

"Creo que el uso de la imitación del acento y de la pronunciación del idioma gallego fue desafortunada e inoportuna", ha expresado Bordas durante el programa de este domingo de RTVE: Responde, que ha respondido así a las críticas recibidas por este hecho.

Queredes ser unha parodia cutre do humor casposo de Pajares y Esteso, @MasterChef_es, pero non chegades ao nivel do cuñado medio. pic.twitter.com/hNDFg1pZeF