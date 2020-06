Rosa María Mateo cree que "fue un error" quitar la publicidad de RTVE

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha sostenido este viernes que "fue un error" retirar la publicidad de la radiotelevisión pública y ha lamentado que el modelo actual de financiación "contiene deficiencias".

"Es evidente que nuestra empresa necesita una mayor financiación", ha defendido Mateo durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE celebrada en el Senado, en la que ha dicho que la corporación pública necesitaría una ley que le diera mayor seguridad y estabilidad a la hora de poder planificar sus gastos y cubrir sus ingresos.

Ante la pregunta del diputado de Vox Manuel Mariscal de si fue un error retirar la publicidad de la radiotelevisión pública, Mateo ha respondido tajante: "Tengo que decirle que sí, mi opinión es que fue un error".

En este sentido, ha afirmado que el actual modelo de financiación contiene deficiencias que se han ido incrementando con los años, que la corporación percibe 200 millones menos que hace una década y que los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos.

Mariscal ha asegurado que Vox luchará por cambiar la ley audiovisual para que la publicidad vuelva a RTVE y así los profesionales puedan elaborar contenido de calidad, a lo que Mateo ha replicado que "bienvenido sea".

"No me corresponde a mí decir cuál es el sistema, pero sí indicar dónde tiene problemas el sistema actual", ha precisado la administradora, que ha explicado que las aportaciones de operadores de televisión y de telecomunicaciones "presentan una gran incertidumbre" por el momento de la recaudación y la cuantía.

Mateo ha abogado por que otros operadores también tengan que aportar, como las nuevas plataformas audiovisuales de internet, y por "una ley más amplia que dé seguridad y se adapte a los costes".

La administradora única provisional de la radiotelevisión pública ha solicitado una "financiación sostenible", una "partida razonable" que permita a la empresa mantenerse y poder hacer previsiones de al menos tres años.

"Para tener más audiencia se necesita más dinero, los programas baratos no venden. (...) Los programas más caros no se pueden hacer porque no hay dinero", ha matizado Mateo, que ha afirmado que los cambios de la programación que se harán en septiembre están orientados a "mejorar los resultados de la empresa, que los necesita" y a una "mejor aceptación de los espectadores".

Además, ha apuntado que para que RTVE pueda retransmitir los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 requerirá una dotación extraordinaria porque la inversión necesaria es muy elevada y "rebasa ampliamente la capacidad financiera de la corporación".

Desde el PP, la diputada Macarena Montesinos ha criticado que la gestión de Mateo al frente de la corporación ha provocado un "déficit alarmante" que en 2020 se prevé que sea de 50 millones de euros y tanto Guillermo Díaz (Cs) como el popular Tomás Cabezón le han recordado que podría ser cesada por ley si la corporación tiene más del 10 % del déficit de desviación de las asignaciones del Gobierno.

"Tiene las cuentas hechas unos auténticos zorros", le ha espetado Cabezón.

"Tenemos una opción, apagar la televisión para no gastar más y eso no lo queremos", ha contestado Mateo, que ha destacado el impacto del coronavirus en las cuentas como una causa ajena a la corporación.

Mateo, que el próximo julio cumplirá dos años al frente de la corporación cuando llegó de manera provisional para unos meses, ha hecho balance de su gestión en el Senado.

"Mi balance personal es positivo, he trabajado con mucha ilusión, con muchas ganas, me ha parecido un regalo de la providencia que a mi edad se me encargara algo así. (...) En mi gestión hay luces y sombras, lo que puedo asegurar que me he entregado de cabeza y de lleno al trabajo que me ha encomendado este Parlamento. Me hubiera gustado que saliera mejor, me hubiera gustado tener más audiencia, pero creo que hemos hecho mucho en este tiempo", ha aseverado.

La responsable de RTVE se ha mostrado convencida de que los telediarios son más plurales, tienen más credibilidad y carecen de sesgo ideológico.

El diputado del PP Eduardo Carazo ha denunciado que la pérdida de audiencia de los informativos se debe a que los espectadores "han salido huyendo de su manipulación".

"Nuestros informativos son muy buenos, aunque no los vean", ha lamentado Mateo. "Me iré dentro de poco y otro lo hará mucho mejor que yo", ha ironizado ante la crítica de los populares a su gestión.

Por último, Mateo ha anunciado que en septiembre se recuperarán los dos informativos territoriales diarios, que se vieron reducidos por la pandemia, y que espera incorporar las emisiones en euskera a RNE en el País Vasco.

Además, en 2021 más de 30 unidades informativas ofrecerán información local desconexiones territoriales de RNE y Radio 5.