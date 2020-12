Rodrigo Cota hizo este martes una defensa del periodismo más cercano durante su intervención en el acto en el que recibió el XXVII Premio Puro Cora que le concedió el Grupo El Progreso. El colaborador de El Progreso de Lugo y del Diario de Pontevedra subrayó el argumento de que,si no fuese por la prensa local, "o lector sabería o que acontece en Nova York, pero non que está ardendo un edificio a dúas mazás da súa casa". Para el columnista, el trabajo periodístico de los diarios cercanos ofrece un contexto" para que o lector pueda conocer la información y valorar la información según su criterio "e vai a favor dos veciños".

"Os autores non temos lectores. Faime graza cando os autores falan dos seus lectores, os lectores non teñen dono. Os lectores teñen un periódico. No Grupo El Progreso tense en conta o que a xente quere ler", indicou.

Rodrigo Cota asegurou estar "moi agradecido ao xurado", antes de bromear afirmando que para decir que "o xurado acertou" al concederle el galargón.

El columnista se apoyo en el irrebatible argumento de que "non se pode cuestionar a estas alturas a capacidade dun xurado que leva tantos anos dando o recoñemento ao xornalismo e a opinión que se fai a pé de rúa".

Las circunstancia de la pandemia hicieron que los organizadores se inclinasen por una ceremionia sobria y reducida para evitar los riesgos. La celebración tuvo lugar en las instalaciones centrales en Lugo del diario El Progreso con la asistencia de la presidenta, Blanca García Montenegro; el director general, José de Cora Paradela; la adjunta a la Presidenta, Blanca de Cora García-Montenegro; Antonio de Cora García-Montenegro, presidente del Diario de Pontevedra. Otros asistentes fueron el director de El Progreso, Alfonso Álvarez Riveiro; el director de Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez González.

El jurado había destacado en su acta de concesión del premio Puro Cora, al que dio lectura José de Cora, "a calidade literaria e a variedade de xéneros xornalísticos que abrangue" el opinador reconocido con el Puro Cora.

"A través dos seus libros e das súas colaboracións en diversas publicacións periódicas, Rodrigo Cota amosa un estilo directo e crítico, pero ao mesmo tempo amable e humorístico, que son dous aspectos siempre bien recibidos polos lectores". De sus piezas periodísticas destacó "a curiosidade nos libros e nas colaboracións, e o estilo directo e crítico,pero para facer unha crítca amable e humorística.

O xurado reuniuse o pasado 2 de febreiro, fiesta de la Purificación de la Virgen, para fallar su 27ª edición formado por la presidenta de El Progreso, Blanca García Montenegro, y los periodistas Alfonso Álvarez Riveiro, Miguel Ángel Rodríguez González; Luis Rodríguez García, Lois Caeiro, exdirector de El Progreso; Pedro Antonio Pérez Santiago, director adjunto del Diario de Pontevedra, y José de Cora Paradela, director general del grupo, que actuó como secretario.

Acordaron por unanimidad conceder el premio en la edición de este año a Rodrigo Cota González.