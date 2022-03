Robustiano Pego: "La relación entre covid e ictus no está demostrada"

El servicio de Neurología del Hula atendió unos 700 casos de ictus durante todo el 2021. Aunque podría parecer una cifra elevada, resulta normal para una provincia tan envejecida como Lugo. Además, también tiene una lectura positiva, como explica el doctor Robustiano Pego, y es que trasluce una mayor sensibilización de la población, que acude al hospital ante señales a las que antes no prestaba atención.

¿Cuáles son los principales síntomas de un ictus?

Un ictus es una alteración brusca del flujo cerebral que puede producirse o bien porque se tapone una arteria, o bien porque se rompa una arteria. En el primer caso hablamos de isquemia cerebral y, en el segundo, de hemorragia cerebral. Tanto en un caso como en otro, los síntomas van a depender de la región del cerebro afectada, aunque los más comunes son las alteraciones del lenguaje, alteraciones visuales, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, dificultades al andar, dolor de cabeza... Y todo con una aparición brusca.

Los dolores de cabeza son algo frecuente, ¿cuándo deben alarmarnos?

La cefalea asociada a un ictus suele ser un dolor de cabeza de inicio brusco y muy fuerte, distinto a los habituales que pueda tener cualquier persona, incluso a los de una migraña. Por eso, siempre que sea intenso y comience de manera brusca habrá que tenerlo en cuenta para actuar rápidamente.

Precisamente, cuando se sufre un ictus la rapidez de actuación es clave.

Sí, es muy importante actuar rápido, incluso más importante ante un ictus isquémico, que se produce porque se tapona una arteria y se interrumpe la circulación de la sangre al cerebro. ¿Por qué? Pues porque existe una ventana o un periodo de tiempo limitado para poner un tratamiento e intentar deshacer ese coágulo. Hay cuatro horas y media para administrar un tratamiento fibrinolítico intravenoso y seis horas para, en algunos casos seleccionados, hacer una trombectomía. Esa es la ventana que tenemos, pero no quiere decir que si podemos llegar en una hora al hospital esperemos tres horas. Cuanto más rápido vayamos, más rápido se puede actuar y más tejido cerebral se puede salvar. Los neurólogos insistimos mucho en que lo fundamental es ir al hospital.

El tiempo que tenemos para dar tratamiento e intentar deshacer un coágulo es limitado

Nunca hay que quedarse con la duda.

No, incluso cuando los síntomas neurológicos son transitorios. Hay veces que el paciente se queda sin fuerza en un brazo o con problemas para hablar y esos síntomas desaparecen en quince minutos, en una hora... Es lo que se denomina un accidente isquémico transitorio y también precisa atención urgente, porque es como un aviso de que se puede sufrir un ictus. Ese paciente debe ir al hospital para ser valorado y, normalmente, ingresado para hacerle estudios. Hay que revisarle las carótidas, que son una fuente de ictus, y comprobar si están más o menos cerradas; mirarle el corazón, porque entre el 35% y el 40% de los ictus tienen relación con embolias procedentes del corazón... Un accidente isquémico transitorio es un aviso, y se trata de, entre comillas, ‘aprovecharlo’, porque cuando esto sucede el riesgo de sufrir un ictus en el mes siguiente es bastante elevado.

Si se presenta algún síntoma y este desaparece en unos minutos, también hay que ir al hospital

¿Cuántos pacientes han atendido en el Hula durante el 2021?

El año pasado –entre isquémicos, hemorrágicos y transitorio– calculo que, aproximadamente, habremos visto unos 700 casos.

¿Es una cifra similar a la de años anteriores?

Las cifras han permanecido bastante estables, con una ligera tendencia al alza. Pero esa tendencia también tiene una lectura positiva, que es la de que la población está más sensibilizada y acude más al hospital. Después hay que tener en cuenta que Lugo tiene una población muy envejecida –somos la tercera provincia de España con la media de edad más elevada– y uno de los principales factores de riesgo del ictus es la edad, así que es inevitable que esta sea una provincia en la que hay muchos ictus.

¿También la mortalidad y las secuelas han registrado una evolución positiva?

El número de tratamientos en la fase aguda del ictus ha aumentado y a ello han contribuido la puesta en marcha del plan gallego de atención al ictus y de la implantación del protocolo ictus y de la guardia de Neurología en nuestro hospital. Y como cada vez conseguimos tratar a más pacientes en fase aguda, esto contribuye a que los resultados sean mejores. La población también se ha sensibilizado mucho –aunque a los neurólogos siempre nos gustaría que lo estuviera un poquito más– y vemos que campañas de difusión como la del Sergas del año 2016 de las tres efes (‘Fala, Forza, Faciana’) han calado bastante.

Hace unos días fue noticia el ictus sufrido por la influencer estadounidense Hailey Baldwin, de 25 años, semanas después de contagiarse de covid. ¿Existe esa relación entre covid e ictus?

De momento es algo que no está demostrado y nosotros no hemos visto una mayor incidencia de ictus desde que ha empezado la pandemia. Aunque se ha especulado en alguna ocasión que si con el covid hay una mayor incidencia de trombosis venosas o cerebrales, no se ha podido establecer la relación. No sé quién es Hayley Baldwin, pero también hay gente joven que puede tener un ictus –yo los he visto en pacientes de 14 años–, normalmente con una patología de base y sin que exista relación causal con el covid.