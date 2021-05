Robe Iniesta critica la obstinación de la promotora por la gira de Extremoduro

El cantante Robe Iniesta ha criticado que los responsables de empresa promotora de la gira de despedida de Extremoduro, Live Nation, “estén obstinados” en poner fechas para 2022, y ha afirmado que es "mentira" que su celebración dependa de su decisión.

Live Nation anunció el pasado martes que tiene confirmados los recintos para celebrar todos los conciertos en 2022, en fechas “que apenas varían en día y mes de las de 2021”, pero aseveró que no podía anunciarlas "sin contar con la conformidad" de Robe Iniesta.

En este sentido, el placentino ha señalado este jueves en un comunicado que "en la empresa promotora dicen que la gira de Extremoduro está en mis manos. No os lo creáis, es mentira. Para los religiosos, está en manos de Dios, y para los ateos, en manos de la ciencia".

Iniesta ha apuntado que, a día de hoy, "nadie puede asegurar, con la más mínima certeza, que los conciertos se vayan a poder hacer en 2022 por mucho que yo firme en un papel".

"No puedo volver a comprometerme mientras dure la pandemia y confiar, en contra de la opinión de muchos expertos, en que el año que viene se pueda llevar a cabo la gira de Extremoduro"

No obstante, ha aplaudido que la promotora haya abierto un plazo de veintiún días para devolver las entradas.

"En la empresa promotora, Live Nation, están obstinados en poner fechas para 2022. Yo ya les trasladé mi decisión de no poner nuevas fechas hasta no tener la seguridad de poder llevarlas a cabo. No puedo volver a comprometerme mientras dure la pandemia y confiar, en contra de la opinión de muchos expertos, en que el año que viene se pueda llevar a cabo la gira de Extremoduro", ha apuntado.

Iniesta ha incidido en la necesidad de "adaptarse a la situación actual y trabajar en proyectos que sean posibles, haciendo conciertos que cumplan la normativa de cada momento".

"Yo, estando así las cosas, no puedo hacer nada más que meterme de lleno en la próxima gira de Robe que, como dije, empezará en otoño y continuará durante todo el año que viene porque, como los aforos estarán limitados, tendremos que hacer muchos más conciertos que en una gira normal", ha agregado.

Respecto al tema de las entradas vendidas para la gira, el líder de Extremoduro ha afirmado que con "una crisis mundial que nadie sabe cómo va a acabar" no puedo animar a los compradores a que conserven las entradas.

"Yo no sé qué va a pasar con la crisis económica que sin duda acarreará esta crisis sanitaria, ni siquiera si la gira finalmente podrá hacerse. Por eso creo que lo más sensato es que tengáis en cuenta este plazo de 21 días que ha abierto la empresa promotora para pedir la devolución del dinero y, como ya dije, si cuando todo esto acabe, la gira sigue teniendo algún sentido, podrá reprogramarse y entonces podréis volver a comprar las entradas", ha concluido.