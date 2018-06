Robbie Williams huye de las llamas de un hotel de lujo

El cantante británico Robbie Williams se ha visto afectado por el incendio del Madarin Oriental, un hotel de lujo situado en pleno barrio londinense de Knightsbridge que, con 115 años de historia a sus espaldas, reabrió sus puertas el pasado 29 de mayo tras una importante reforma.

El repentino incendio, cuyo origen aún no se conoce, se expandió rápidamente por este exclusivo gigante de 600 libras la noche, por lo que todos sus huéspedes fueron evacuados.

El artista fue grabado por otro cliente del Madarin Oriental mientras el Williams bajaba por las escaleras de incendio ataviado con un chándal y acompañado por miembros de su equipo de seguridad.

Las llamas también sorprendieron a la actriz australiana Holly Valance, que plasmaba su angustia a través de Twitter: "Ha sido terrible, el Mandarin Oriental ha ardido en apenas segundos", comentaba.

This is just terrible. #mandarinoriental just minutes ago. Went up in seconds! pic.twitter.com/0MxlFjOohD