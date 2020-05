Riesgo cero: el papel de periódico no transmite el coronavirus

La típica acción de coger un periódico para leerlo u hojearlo por una o varias personas, ya sea en casa o con el café de media mañana en un local público, es segura y no supone ningún tipo de contagio por coronavirus. Así lo establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recalca que el riesgo de transmisión del covid-19 por el papel impreso es "infinitamente insignificante".

Según un análisis de los principales institutos científicos y virólogos españoles, "nunca se ha documentado la transmisión del covid-19 a través de papel de periódico ni tampoco por su uso compartido" con otras personas. "Las primeras investigaciones científicas sobre la transmisión del virus a través de superficies sugieren que las porosas tienen menor potencia y durabilidad", señala la Asociación de Medios de Información (Ami), en base a los estudios de los expertos citados. Asimismo, esta asociación recuerda que "los periódicos son aún más estériles debido a la tinta y el proceso de impresión".

A ello se suman las medidas de protección adoptadas por la cadena logística (plantas de impresión, proceso de distribución...) que permite la llegada de la prensa a los domicilios y quioscos.

Nunca ha habido un incidente documentado en el que el coronavirus haya sido transmitido por un periódico, una revista o un paquete

Según el virólogo noruego George Lomonossof, uno de los expertos que trabaja en una vacuna en el Centro de Investigación Microbiótica John Innes, "los periódicos son bastante estériles debido a la forma en que se imprimen".

En la misma línea se manifiesta la OMS, que afirma que "la probabilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo de contraer el covid-19 por un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo".

La Asociación Internacional de Medios de Información (Inma) recuerda que "nunca ha habido un incidente documentado en el que el coronavirus haya sido transmitido por un periódico, una revista o un paquete, según los principales científicos", entre los que cita, además de los pertenecientes a la OMS, a la revista científica Journal of Hospital Infection, al National Institute of Allergy and Infectious Diseases de EE UU y al John Innes Center.

¿Permanece el covid-19 en la barba o el pelo?

Si se guarda el distanciamiento social, esto no debería preocupar. Incluso si alguien estornudara cerca de la cabeza, cualquier gota que cayera en el cabello sería una fuente improbalbe de infección.



Muy difícil

"Debes pensar en todo el proceso para el contagio", dice el profesor de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Washington, Andrew Janowski: "Alguien debe estornudar. Ese estornudo tiene que tener una cierta cantidad de virus y caer sobre ti. Tendrías que tocar precisamente esa parte de tu cabello".