Arturo Pérez-Reverte y Pablo Iglesias protagonizaron este lunes un rifirrafe en X, la red social anteriormente conocida como Twitter, a cuenta del conflicto entre Israel y Palestina.

El político acusó al escritor y a la periodista María Jamardo (candidata a la Xunta del partido de Mario Conde en 2012) de "apoyar a Israel durante su genocidio en Gaza". El exsecretario general de Podemos se refería, en el caso del autor de El capitán Alatriste, a sus palabras en una entrevista que concedió a Jordi Wild.

Ya sé que las ratas sectarias como usted suelen ir a lo fácil, pero antes de echar sus miserables cagaditas en el arroz debería informarse mejor, y no a través de sesgados terceros. Hágase un favor y zámpeselo entero, que no es muy largo. Criatura. https://t.co/CYZgFklu0W

Le agradezco su elegante forma de ejercer el derecho de rectificación. Se le nota la academia y la hidalguía. No me proponga usted un duelo; el miedo me impediría medir mi espada con la suya. Pero si quiere usted debatir en público de Israel y Palestina, por mi parte encantado https://t.co/g2lNIz1Xl3