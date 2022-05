Pérez-Reverte, indignado con un funcionario "imbécil" de la cárcel de Teixeiro

"Me gustaría conocer el nombre del incompetente (o malintencionado) funcionario de la cárcel de Teixeiro que no entregó esta carta mía a un recluso por ir "sin remitente"". Con estas palabras mostraba su enfado Arturo Pérez-Reverte en Twitter debido a una misiva no entregada a un preso de la cárcel gallega de Teixeiro.

A través de dos imágenes el escritor muestra que la carta cumplía con los requisitos necesarios para ser entregada. Incluso en el sobre se puede observar que aparece tanto el nombre de Arturo Pérez-Reverte como el de la Real Academia Española.

Me gustaría conocer el nombre del incompetente (o malintencionado) funcionario de la cárcel de Teixeiro que no entregó esta carta mía a un recluso por ir "sin remitente". Lo que más me irrita es que, por culpa de ese imbécil, el destinatario creerá que no respondí a la suya. pic.twitter.com/GbVMKcT7YV — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) May 8, 2022

Pérez-Reverte concluía el mensaje con frustración, pues no pudo cumplir el deseo de hacerle llegar la misiva de respuesta al recluso: "Lo que más me irrita es que, por culpa de ese imbécil, el destinatario creerá que no respondí a la suya [carta]".