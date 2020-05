El Restaurante Lúa, del gallego Manuel Domínguez, lanza un servicio de comida a domicilio

El chef gallego Manuel Domínguez, que cuenta con una estrella Michelin en su restaurante Lúa en Madrid, ha lanzado su servicio de comida a domicilio tras el cierre de la hostelería por la crisis del coronavirus.

En concreto, los clientes pueden realizar sus pedidos a través de la web del restaurante en la que se puede encontrar los platos de la barra de Lúa, como el salpicón de bogavante, el pulpo à feira, a una selección de mariscos cocidos en agua de mar que llegan directamente de O Grove.

Además, el cocinero gallego ha escogido un packaging muy cuidado que ayuda a respetar los sabores de esas recetas tradicionales que componen la carta del delivery.

Lúa fue uno de los primeros restaurantes con estrella Michelin en cerrar temporalmente sus puertas antes de que se decretara oficialmente el estado de alarma, siguiendo las recomendaciones y atendiendo a la necesidad de evitar las concentraciones de personas en beneficio del interés común de ese momento.

ALTA COCINA A DOMICILIO. La alta gastronomía se ha lanzado al delivery en España para hacer frente a la grave crisis que atraviesa la hostelería, cerrada ante el estado de alarma por el coronavirus, y paliar así el impacto de la clausura de sus negocios y la ausencia del turismo.

La restauración apuesta por lanzar estos servicios, ya que el Gobierno permite desde la fase 0 de la desescalada realizar actividades de hostelería y restauración mediante servicios de entrega a domicilio y recogida de pedidos sin consumo de los productos en el local.

Algunos chefs con estrella Michelin han puesto en marcha nuevos conceptos dedicados exclusivamente al servicio a domicilio, como el madrileño Dabiz Muñoz con El Goxo, Ramón Freixa y Paco Ronceros, que se han unido en Cuatromanos, el mexicano Roberto Ruiz (Punto MX) con MX Roberto Ruiz; John Barrita at home by La Tasquería, de Javi Estévez, y Ricardo Sanz con Kirei by Kabuki en la capital.

Fuera de Madrid, también han apostado por el servicio a domicilio el chef Carles Abellan con Tapas24 y Hoffman, ambos en Barcelona, así como Gloria en Oviedo, de los hermanos Esther, Sandra y Nacho Manzano, o Quique Dacosta con QDelivery, su servicio a domicilio para sus restaurantes sin estrella Michelin.