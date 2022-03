Las redes se llenan de memes tras el bofetón de Will Smith a Chris Rock

Resultó ganador al Oscar a Mejor Actor por su interpretación en El Método Williams, pero sin embargo no fue esto lo que lo convirtió en el centro de atención de la noche. Will Smith protagonizó el momento más debatido y comentado de la 94ª edición de los conocidos premios del cine.

Después de que el presentador Chris Rock hiciese una broma de mal gusto sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett, a quien comparó con la Teniente O'Neil, Smith subió al escenario y le propinó una bofetada seguida de un "Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca" que dejó atónitos a los presentes.

El resto de la gala prácticamente quedó eclipsado por este momento –por el que, más tarde, durante su discurso de agradecimiento por la estatuilla, Will Smith pidió perdón– y los usuarios de las redes, además de debatir al respecto y adoptar diferentes posiciones, sacaron su lado más creativo para compartir los mejores memes sobre el bofetón. Aquí recopilamos algunos de los destacados.

No se bien que pasó pero Will Smith y Chris Rock recrearon el meme de Batman y Robin en los #Oscars pic.twitter.com/cDKlamLUXv

Will Smith describiendo las tres etapas en la peda: #AcademyAwards Will y Chris pic.twitter.com/uTxqKw9gXl

Oscars thanking Will Smith for the clout he gave to their irrelevant show#Oscars2022#Oscars pic.twitter.com/QjT5DjUidz