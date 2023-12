Las recomendaciones que no debes olvidar si tienes cena de empresa

Estamos en unas fechas en las que los restaurantes se quedan sin mesas debido a que las cenas de empresa copan las reservas. Se trata de un evento esperado por la mayoría, propicio para afianzar vínculos entre compañeros de trabajo, que además da margen para desinhibirse tras la presión generada durante todo el año laboral.

Nas ceas de empresa, sempre hai un par de anécdotas que se converten en lendas e se contan ano tras ano 😁



Mentres gocedes con #sentidiño, nós non diremos nada 🤐👇 pic.twitter.com/o0z8o6iNLv — 112Galicia (@112Galicia) December 15, 2023

Sin embargo, para que celebración sea un éxito es preciso tener presente en todo momento un mínimo de sentidiño para que la velada sea recordada por algunas anécdotas emblemáticas que quedarán grabadas para siempre en la memoria colectiva de la plantilla y no como una noche trágica.

Por ello, 112 Galicia ha lanzado unas recomendaciones esenciales para que la fiesta llegue a buen puerto. En primero de ello es el de no beber si se va a conducir, una norma básica para garantir la seguridad vial de los conductores y que debe cumplirse sin excepciones.

También recuerda que no es no. Encontrarse con compañeros de trabajo en ambientes festivos puede llevar a malentendidos, lo que no otorga derecho a no respetar la voluntad de la otra persona.

Por último, ya que muchos comensales trabajan al día siguiente, recuerda que no es buena idea coger el coche de resaca, puesto que las facultades al volante siguen mermadas aún después de haber dormido tras una noche de fiesta con ingesta de alcohol.