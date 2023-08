Reclamaciones a Vueling por cancelaciones o retrasos: guía para tramitarlas y hacer valer tus derechos

Si has sido uno de los afectados por vuelos cancelados o retrasados, es esencial que conozcas tus derechos y sepas cómo presentar una reclamación adecuada para obtener la compensación que mereces. En este artículo, te proporcionamos una guía detallada sobre cómo proceder y hacer valer tus derechos en a la hora de hacer tu reclamación a Vueling. ¡Toma nota!

Derechos garantizados por la legislación europea

El Reglamento Europeo 261/2004 es un salvavidas legal para los pasajeros en tanto que recoge las pautas y normas en situaciones de cancelación, retraso o denegación de embarque. Lógicamente, si bien estas regulaciones no pueden evitar que los vuelos se retrasen o cancelen, sí que brindan un apoyo crucial a los pasajeros que se enfrentan a situaciones desafiantes y a posibles problemáticas indirectas que los exponen a situaciones de vulnerabilidad.

Vuelos cancelados: compensación y derechos

La cancelación de un vuelo puede desencadenar ciertos problemas que van desde la pérdida de conexiones hasta trastornos en la planificación de los viajes. No obstante, en este tipo de supuestos, los pasajeros tienen derecho a compensación en función de la distancia del vuelo y el tiempo de notificación. Las compensaciones se distribuyen del siguiente modo: Vuelos de menos de 1500 km: Los pasajeros tienen derecho a una compensación de €250. Vuelos entre 1500 y 3500 km: Tienen derecho a una compensación de €400. Vuelos de más de 3500 km: La compensación es de €600. Es importante mencionar que estas compensaciones no están vinculadas al coste del pasaje, sino que se basan, según establece la regulación vigente, única y exclusivamente en la distancia recorrida por el vuelo. Sin embargo, en ciertos casos, si la aerolínea ofrece un vuelo alternativo que llega al destino con un retraso menor a ciertas horas, la compensación puede reducirse a la mitad. Esta disposición tiene como objetivo reconocer las soluciones alternativas que la aerolínea puede proporcionar para mitigar los inconvenientes y efectos negativos indirectos causados por la cancelación.

¿Qué ocurre con los vuelos retrasados?

Igualmente, estos pueden desencadenar una serie de complicaciones indirectas. Sin embargo, bajo las regulaciones del Reglamento 261/2004, los afectados tienen derecho a percibir una compensación económica dependiendo de la distancia del vuelo y la duración del retraso. Esta varía del siguiente modo: Vuelos de menos de 1500 km con retraso de más de 3 horas tienen una compensación de 250 euros. Aquellos de entre 1500 y 3500 km con retraso de más de 3 horas tienen una de 400 euros. Los de más de 3500 km dentro de la UE con retraso de más de 3 horas también es de 400 euros. En el caso de los vuelos de más de 3500 km fuera de la UE con retraso de 3 a 4 horas la compensación se ubica en los 300 euros. Los de más de 3500 km fuera de la UE con retraso de más de 4 horas tienen asociada una de 600 euros. Es importante señalar que estas sumas están diseñadas para atenuar los inconvenientes y desafíos enfrentados por los pasajeros debido a los retrasos significativos.

¿Qué pasos deben seguirse para formalizar una reclamación?

Si nunca has sufrido ningún tipo de estos percances, lo más probable es que no sepas cómo funcionan este tipo de trámites. Para poder efectuar tu queja de forma efectiva deberás seguir estos pasos: Reúne la documentación pertinente: Conserva todos los documentos relevantes, como tarjetas de embarque, boletos, notificaciones de retraso o cancelación, y cualquier otra información que pueda respaldar tu reclamación. Estos documentos son esenciales para demostrar la validez de tu caso. Contacta a Vueling: Inicia el proceso de reclamación poniéndote en contacto con Vueling. Puedes hacerlo a través de su plataforma de atención al cliente en línea o por teléfono. Asegúrate de proporcionar detalles precisos, como la fecha y el número de vuelo, la distancia recorrida y el tiempo de retraso. Persiste en tus derechos: En ciertos casos, las aerolíneas pueden resistirse a cumplir con las compensaciones estipuladas por la ley. Si encuentras dificultades, insiste en tus derechos y no dudes en recordarles sus obligaciones legales. Recurre a plataformas de ayuda: Si enfrentas obstáculos en el proceso de reclamación, existen servicios en línea especializados en ayudar a los pasajeros a presentar y gestionar sus reclamaciones. Estas plataformas pueden ser una herramienta valiosa si te encuentras con dificultades adicionales. Ten en cuenta el plazo: Recuerda que en España, cuentas con un plazo de 5 años desde la fecha del incidente para presentar una reclamación por vuelo cancelado o retrasado, según la legislación vigente.

Documentación imprescindible

Cuando te encuentras en situaciones desafiantes como retrasos, cancelaciones o denegaciones de embarque debido a overbooking en vuelos operados por Vueling, contar con la documentación adecuada es un requisito para poder presentar una reclamación y llevarla a buen término. Estos documentos respaldarán tu caso y ayudarán a demostrar la validez de tu procedimiento. A continuación, compartimos contigo una lista de los documentos clave que debes conservar:

Tarjeta de embarque

Ya sea en formato impreso o digital, asegúrate de conservarla. Estos documentos contienen información vital, como la fecha del vuelo, el número de vuelo y los horarios de salida y llegada. Mantener estos detalles a mano será esencial al presentar tu reclamación.

DNI o pasaporte

Tu documento de identificación personal, ya sea un DNI o pasaporte, es un elemento crucial en la documentación. Debes mostrar que eras el pasajero afectado en ese vuelo específico. Mantén este documento contigo y asegúrate de tenerlo a mano al presentar tu reclamación.

Facturas de gastos

Si debido al retraso o la cancelación del vuelo tuviste que incurrir en gastos adicionales, como comidas, alojamiento o transportes, guarda las facturas de estos como evidencia. Estos documentos demostrarán los costos adicionales que asumiste debido a la situación.

Correos electrónicos relacionados

Mantén una copia de estos que sean relevantes, como confirmaciones de reservas de hoteles, transportes adicionales u otros servicios que tuviste que contratar como resultado del inconveniente. Estos correos electrónicos pueden ser valiosos para respaldar los gastos adicionales que hayas tenido que realizar.

Imágenes o capturas de pantalla

Si es posible, toma fotografías o capturas de pantalla relevantes para el incidente. Esto puede incluir paneles de información en el aeropuerto que muestren cambios en la programación de vuelos, notificaciones de la aerolínea o cualquier otro elemento que pueda respaldar tu reclamación.

Información

Lleva un registro detallado de todos los aspectos relevantes del vuelo afectado. Esto puede incluir la duración del retraso, la hora exacta de la cancelación, los detalles de cualquier comunicación con la aerolínea y cualquier otro factor que pueda ser importante para tu reclamación. La conservación de estos documentos es fundamental para respaldar tu reclamación y aumentar las posibilidades de recibir una compensación justa por parte de la aerolínea. Estos no solo demuestran la autenticidad de tus reclamos, sino que también te brindarán una base sólida para argumentar tu caso.

Circunstancias extraordinarias y fuerza mayor

Es importante puntualizar que existen situaciones excepcionales en las que las aerolíneas pueden alegar "circunstancias extraordinarias" o "fuerza mayor", lo que puede eximirles de su responsabilidad de proporcionar compensación. Estas circunstancias pueden incluir: inestabilidad política: eventos políticos imprevistos que afectan la operación normal de los vuelos y ponen en riesgo la seguridad de los pasajeros; meteorología adversa: condiciones climáticas extremas que impiden la operación segura de los vuelos; problemas de seguridad: amenazas de seguridad, actos de violencia u otros incidentes que puedan poner en riesgo la seguridad de los pasajeros; problemas mecánicos: en algunos casos, problemas mecánicos que surgen durante el vuelo y que no se pueden anticipar antes de la partida.