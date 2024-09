El Real Madrid suspende temporalmente los conciertos en el Santiago Bernabéu

El Real Madrid ha cancelado temporalmente los conciertos en el estadio Santiago Bernabéu, según han adelantado varios medios y ha confirmado una de las artistas afectadas, la cantante Aitana, a través de un mensaje en sus redes sociales.

El club aún no ha comunicado oficialmente la decisión y el Ayuntamiento de Madrid se ha limitado a explicar a través de una fuente a la Agencia EFE que "es un asunto del Real Madrid".

Aitana es una de las artistas afectadas por esta suspensión, pues tenía anunciados dos conciertos en ese estadio para los días 28 y 29 de diciembre de este año.

En su mensaje difundido por redes sociales ha indicado que las nuevas fechas de los conciertos van a ser el 27 y 28 de junio de 2025.

"Llevo en shock unas horas y quería hacer este mensaje porque están saliendo muchas noticias. Doy un mensaje rápido y vendré con más soluciones pero por motivos ajenos a mi equipo y a mí misma, me da mucha tristeza deciros que todos los conciertos del Bernabéu se tienen que cancelar o posponer meses", asegura Aitana.

Aitana anunció que sus conciertos se trasladan al 27 y 28 de junio. "Me han confirmado nuevas fechas. No puedo explicar lo que siento, sé que mucha gente de fuera de Madrid y de España incluso que ha comprado billetes, hoteles para estar esos días han organizado vuestra vida y navidades. No está en mi mano", lamenta.

La Asociación de Perjudicados por el Bernabéu celebra la "buena noticia"

El presidente de la Asociación de Perjudicados por el Bernabéu, Enrique Martínez de Azagra, ha dicho a EFE que no tienen notificación oficial de la cancelación de los conciertos y dice haberse enterado por los medios de comunicación de la "buena noticia".

"(Suspender los conciertos) era lo menos que tenían que hacer. Además son reincidentes, han seguido programando conciertos y los del fin de semana fue horroroso", ha dicho en declaraciones a EFE Martínez de Azagra.

José Manuel Paredes, miembro de la misma asociación, ha dicho a EFE que era una noticia "esperada" y ha considerado que la medida supone "solo un primer paso" .

El martes pasado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, insistió en que el Ayuntamiento seguiría trabajando con el Real Madrid para "minimizar definitivamente" las molestias que los conciertos celebrados en el estadio generan en el vecindario, en tanto en cuanto las medidas adoptadas hasta ahora han supuesto cierta mejora, aunque, admitió, que no eran suficientes.

Los conciertos de Romeo Santos celebrados este fin de semana suponían el retorno de la música al Santiago Bernabéu, pero con una serie de medidas acordadas entre el Consistorio y el club para minimizar las molestias de los conciertos, como la obligatoriedad de que los recitales acaben antes de las once de la noche.