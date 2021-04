Xabier Fortes se ausenta de TVE por contacto estrecho con un positivo en covid

El gallego Xabier Fortes, presentador de La noche en 24 horas, ha faltado a su puesto al frente del programa por tercera vez debido a la pandemia. Su ausencia se debe, según ha explicado su sustituto, Diego Losada, a que el pontevedrés ha estado en contacto directo con un positivo en coronavirus. "Xabier Fortes está bien. Está aislado por un contacto estrecho, pero está bien por quien se lo pregunte. Se tienen que conformar conmigo", publicó en las redes sociales.

Este mismo miércoles, el presentador gallego confirmaba que se encuentra en aislamiento, pero "sin síntomas" de covid.

Fortes se convirtió en los últimos días en el blanco de las críticas de Podemos tras realizar una entrevista a Serigne Mbaye, portavoz del sindicato de manteros y fichaje de Pablo Iglesias en sus listas para las elecciones madrileñas. Rafa Mayoral, entre otros, criticó su forma de plantear una de las preguntas, a lo que el propio presentador respondió en sus redes sociales: "Seguro que me he equivocado en ocasiones y también RTVE, pero esta campaña acusatoria y difamante es indecente", respondió el pontevedrés.

Me sorprende esta forma de orientar la pregunta, @xabierfortes . No era tan difícil, se me ocurre: ¿Que le parece que Vox le quiera deportar por presentarse a las elecciones? Nos estamos jugando la libertad https://t.co/DRaz7csGqf