Rajoy se responsabiliza de la 'cobra' entre Ayuso y Casado: "Fui yo"

"No fue ni cobra, ni protocolo; fui yo". Así explicó Mariano Rajoy en El Hormiguero el momento incómodo que se vivía recientemente entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en la presentación del libro del expresidente del gobierno, cuando momentos antes de posar hubo un intercambio de posiciones que transmitió cierta frialdad en el photocall. "Me dijeron que me pusiera en la presidencia y estaba también la presidenta de la Comunidad y por respeto entiendo que tenía que estar en un sitio preferente", añadió Rajoy, que concluía: "Fue una cortesía y se organizó este circo".

EN VÍDEO ► Carlos Herrera imita a Rajoy en su presencia y al expresidente no le entusiasma

Durante la presentación de Política para adultos en el espacio de Pablo Motos, Rajoy salió en defensa del rey emérito, señalando que "debería estar en España". Reveló, además, que habló con Don Juan Carlos cuando partió a Abu Dabi.

Dejó también titulares sobre Pablo Iglesias, "la quintaaesencia del populismo", o Yolanda Díaz, de quien comentó sus palabras sobre el coronavirus en las que señalaba que ella había visto venir la gravedad de la pandemia en febrero de 2020. "Un caso claro de política infantil", señaló Rajoy, añadiendo que en el Gobierno hay mucho "chisgarabís".