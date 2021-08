Quique, o mestre amigo

AO LONGO DA vida, sempre hai persoas que por diversos motivos recordas dunha maneira especial. Unha delas é Quique. Nin señor, nin don, nin tan sequera Enrique, que era o seu nome de pila. Era simplemente Quique.

Corría o ano 1964 cando me fun cursar estudos de bacharelato a Candieira, unha fermosa vila mariñeira da nosa Galiza. O mes de setembro chegara e o curso no colexio Silva comezaba.

Era un luns chuvioso, a aula estaba agardando. Ás catro da tarde, un Renault 4 de cor verde escuro aparcou ao lado do colexio e baixouse unha persoa xoven, delgada e con semblante serio. Rafa, o que ía ser o meu compañeiro de mesa, díxome: "Ese é Quique, vai ser un dos nosos profesores, é o meu veciño". Mandounos entrar y dixo que deixaramos libre o derradeiro pupitre da fila do medio. A aula, tiña tres filas de pupitres e entrando á man dereita, a mesa destinada ao profesor. Todos estábamos expectantes de quén sería o destinatarios daquela mesa e quedámonos todos presos da máis completa estrañeza cando Quique tomou asento naquel pupitre como se dun alumno máis se tratara. Moitas veces pregunteime o porqué de tal elección. Se desde alí nos controlaría mellor ou porque quería que o consideráramos como un compañeiro máis. Hoxe teño claro que a derradeira razón é a verdadeira.

As clases estaban mesturadas e mandounos sentar á nosa elección sen poñer obxeción a que algunhas veces os compañeiros de pupitre, foran neno e nena. Por suposto, isto non pasaba cos demais profesores.

Historia, latín, francés e ximnasia eran as materias que nos impartía Quique. Recórdoo escribindo no encerado as traducións de latín ou francés e acudir ao seu pupitre a dicirlle as declinacións de latín, os verbos en francés ou as guerras púnicas.

Non recordo castigo algún, nin tan sequera unha simple rifa a ningún alumno ou alumna. Non lle facía falta. Se alguén non sabía a lección, cerraba o libro e entregábanolo sen mediar palabra. Entendiámolo perfectamente. Había que darlle outro repaso e volver á última mesa da fila do medio. Para qué vocifear ou deixarte sen recreo? Sen dúbida, as materias de Quique eran ás que máis tempo lle adicabamos. E non polo seu método de ensinanza, porque a través dos anos dinme conta que non era o método, se non a súa forma de ser.

A clase de ximnasia que se impartía dous días á semana, era por nos moi esperada. Aínda que había un ximnasio anexo ao colexio, nunca o usabamos, Quique levábanos á cercana praia da Madalena. Facíamos aquelas clásicas táboas de brazos no peito, extensión esquerda, extensión dereita. Logo xogabamos un partido de fútbol sobre a area con Quique coma un máis de nós. Xogaba no Candieira S.D., técnico, elegante e deportivo. Fuxindo sempre da bronca. Dicíame Rafa, o compañeiro de pupitre, despois gran amigo, que a súa forma de xogar ao fútbol, tiña os mesmos patróns que usaba sempre para a ensinanza.

Despois de máis de medio século, cando nos xuntamos os seus antigos alumnos, recordámolo a parte de con moito agarimo, como un amigo un pouco maior que nós que nos deu unha clase maxistral de cómo forxarse como persoa usando métodos con contidos de respeto, cercanía, suma educación e constancia para alcanzar a meta que un se propoña.

Grazas Quique, aínda que desgraciadamente xa non poderás ler esta simple historia, xa a sabes de memoria de tantas veces que cha repetimos aqueles alumnos amigos.

Vicente Fernández Iglesias