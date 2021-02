Quién, cuándo y con qué vacuna: así queda por ahora el plan de vacunación

El Ministerio de Sanidad ha publicado este viernes una nueva actualización de la estrategia de vacunación con los siguientes grupos prioritarios que seguirán a los actuales y las recomendaciones de inmunización de las personas que han pasado la enfermedad.

El documento mantiene la edad como principal factor de riesgo y en base a ello ha añadido nuevos grupos a los acordados la semana pasada, como es el de 56 a 59 años, mientras que deja para más adelante la definición de las personas con patologías crónicas menores de 60 años que serán inmunizadas en primer lugar.

Quienes de momento no estarán sometidos a la edad son los reclusos: la población penitenciaria "se vacunará más adelante en función de disponibilidad de vacunas y con independencia de criterios etarios".

"Por razones de factibilidad y de acceso a los centros en los que se encuentran y, atendiendo al mayor riesgo de exposición y al principio de necesidad y de protección frente a la vulnerabilidad, se recomienda agrupar y simplificar las actividades de vacunación en esta población, atendiendo a las circunstancias de cada centro. Se utilizará la vacuna indicada para cada interno dependiendo de sus circunstancias individuales (edad)", señala.

La campaña seguirá discurriendo por una doble vía hasta que lleguen nuevas vacunas: la marcada por los fármacos de ARN mensajero —Pfizer y Moderna—, que reserva a los mayores, y la de AstraZeneca, basada en un adenovirus, y que por el momento dedica a la población de entre 45 y 55 años y trabajadores esenciales por debajo de esa edad.

En cualquier caso, la pauta debe administrarse con el mismo preparado porque "de momento no hay disponibles datos de intercambiabilidad entre vacunas, aunque hay estudios en marcha".

PFIZER Y MODERNA

Son las que se han venido utilizando en la primera fase que comenzó el pasado 27 de diciembre con los primeros grupos diana de los 15 que recoge la estrategia.



La pauta de Comirnaty (Pfizer) es de dos dosis de 0,3 ml con una separación de 21 días entre ambas, y la de Moderna es de dos dosis de 0,5 ml con una separación de 28 días. Ambas se seguirán utilizando para inmunizar a las personas más vulnerables por razón de edad elevada o factores de riesgo relacionados con un peor pronóstico por covid en este orden:

- GRUPO 1: Usuarios de residencias y sus trabajadores.

- GRUPO 2: Sanitarios y sociosanitarios de primera línea.

- GRUPO 3A: Trabajadores que, aun no siendo de primera línea, tienen un nivel de exposición alto: trabajadores de ámbito hospitalario y de atención primaria y del ámbito de la odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende a pacientes sin mascarilla más de 15 minutos.

- GRUPO 5: Mayores.

5A: Mayores de 80 años.

5B: Personas de 70 a 79 años.

5C: Personas de 60 a 69 años

- GRUPO 7: Personas con menos de 60 años con condiciones de riesgo alto de covid-19 grave.

- GRUPO 3B mayor de 55 años: Personal servicios SP gestión y respuesta a la pandemia; personal sanitario y sociosanitario no vacunado anteriormente; fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales; personal IIPP.

- GRUPO 3C MAYOR DE 55 años: Resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad.

- GRUPO 6 MAYOR DE 55 AÑOS: Colectivos con función esencial para la sociedad

6A: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas

6B: Docentes y personal de educación infantil y educación especial

6C: Docentes y personal de educación primaria y secundaria

- GRUPO 8: Personas de 56-59 años

En los grupos 3A, 4, 5A, 7, 3B, 3C, 6A, 6B y 6C la vacunación "podrá solaparse por cuestiones organizativas y de factibilidad".

ASTRAZENECA

En este caso, la pauta es de dos dosis de 0,5 ml separadas entre 10 y 12 semanas (preferiblemente 12), pues se ha apreciado una eficacia más elevada.



Según la estrategia, y tras revisar en detalle la información de seguridad de este medicamento en personas con una o más comorbilidades, como enfermedades cardiovasculares, respiratorias o diabetes, que representaban el 39,3% del total de participantes en los ensayos clínicos, concluye que el perfil de seguridad es similar al del resto de intervinientes.



"Por lo tanto, no existen problemas de seguridad ni contraindicaciones para el uso de esta vacuna en personas con enfermedades o tratamientos concomitantes. Además, los datos de eficacia de la vacuna son similares en los participantes sin y con comorbilidades", afirma el documento, que reserva AstraZeneca para estos colectivos:



- GRUPO 3B =55 AÑOS

- GRUPO 3C =55 AÑOS

- GRUPO 4: Grandes dependientes de hasta 55 años.

- GRUPO 6 (6B, 6B Y 6C) =55 AÑOS

- GRUPO 9: Personas de 45 a 55 años

La vacunación de los grupos 6B, 6C y 9 podrá solaparse por cuestiones organizativas y de factibilidad.

CON CUALQUIERA

- GRUPO 4: Grandes dependientes no institucionalizados. Este grupo será inmunizado con vacunas de ARN mensajero o con AstraZeneca "en función de la edad de la persona y de la factibilidad".



Este colectivo incluye a los que han solicitado el reconocimiento y a los que no lo hayan hecho aún pero esté "médicamente acreditado por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida", estén o no institucionalizados.



Las personas que son remuneradas por atenderles en sus hogares "se vacunarán en la misma visita" si no lo han hecho antes.

¿Y QUIENES HAN PASADO LA COVID?

La gran mayoría de las personas infectadas por SARS-CoV-2 producen anticuerpos neutralizantes, además de estimular la inducción de respuesta de células T; el número de casos con reinfección documentada es muy bajo en los 6 meses posteriores al diagnóstico, pero aún no está claro en qué porcentaje están protegidos los que han pasado la enfermedad y por cuánto tiempo.

Atendiendo a estas premisas, el documento divide en cuatro grupos las personas que han sido contagiadas:

1. Mayores de 55 años que ya han recibido una dosis: vacunación con pauta de dos.

2. Mayores de 55 años con diagnóstico de infección tras recibir la primera dosis recibirán la segunda cuando estén completamente recuperadas y haya finalizado el período de aislamiento.

3. Menores de 55 años. Vacunación con una sola dosis a los seis meses tras el padecimiento o el diagnóstico de infección.

4. Menores de 55 años con diagnóstico de infección por SARS-CoV-2 tras recibir la primera dosis completarán la pauta a los seis meses.