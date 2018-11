Quen xace no cemiterio?

UNHA TUMBA de mármore branca, tan pulida que máis parece a pel dunha escultura. Sobre ela, tres mazás, unha rosa, as últimas flores lilas da uz asomándose neste sol serodio de outono, pedras de río colocadas en ringleira e un libro plastificado de relatos de Cortázar, aberto polas primeiras páxinas de En nombre de Boby. É difícil dicir o que se sinte ante a tumba de "Baldomero Pestana (Baldo). Artista 1-xaneiro-1918/ 7-xullo-2015", tal e como pode lerse nela. Semella estarmos diante dun acertixo, dunha man que xogou sobre o branco dados que non sabemos descifrar. Sentímonos no medio dunha conversa, e as mazás recentes son as palabras que nin sequera sabemos se temos dereito a escoitar —o cemiterio de Castroverde, onde descansa o artista, está, de feito, pechado baixo chave—. Pero, se cadra, é iso o que nos leva a buscar as tumbas dos artistas que nos acompañaron. Saber que pode haber un murmurio, e que, nese lugar concreto que precisamos para que a morte non desboque o seu tamaño, facemos da lápida unha páxina branca e marmórea onde escribir unha sorte de correspondencia.

As tumbas de Truffaut, en Montmartre; de Baudelaire, en Montparnasse; a de Pessoa, dos Prazeres ao Mosteiro dos Jerónimos, e tantas outras. Visitas constantes que tamén se encadran no itinerario cultural que supón un cemiterio, e que no ano 2010 foi recoñecido polo Consello de Europa, que puxo en marcha a Ruta dos Cemiterios. De feito, o camposanto lugués de San Froilán é un dos catro galegos integrados nesta ruta, xunto co de San Amaro (A Coruña), Os Ingleses (Camariñas) e Santa María de Cambados. Pero por toda a provincia hai lugares dignos de visita, coma este de Castroverde, que os veciños chaman Monte Vello.

Mil primaveras máis

Rosalía de Castro foi a primeira persoa que, na época contemporánea, decidiu que o seu epitafio fose escrito en galego, pero talvez sexa o de Álvaro Cunqueiro o máis famoso dos epitafios do país.

O verdadeiro nome

Manuel María da Casa de Hortas. Ese era o nome máis profundo para o poeta da Terra Chá, e ese é o nome que se pode ler na súa lápida, no cemiterio de Outeiro de Rei ,que tamén levou á súa poesía.

Cemiterio civil

Leiras Pulpeiro foi enterrado na parte civil do cemiterio de Mondoñedo, un camposanto do século XIX que conserva unha estrutura clasista que separaba á burguesía, nobreza e clero, na parte alta, dos traballadores, na baixa.

Un número, un busto

Un número é o máis lexible da tumba do músico do século XIX Xoán Montes, no cemiterio de San Froilán. O seu busto, realizado no ano 1903, ocupaba antes un lugar na praza de Santo Domingo, e actualmente se sitúa nos xardíns de San Roque.



'Poderíano escoller como epitafio'

Así se titula o poema que Lois Pereiro escribiu no ano 1995, do que a súa tumba grava o último verso. Detrás, na parede, os couselos (‘Umbilicus rupestris’) rodean a placa do poeta galego de culto.



O reflexo de Fole

Quixo a tumba de Anxel Fole reflexar as sombras das árbores que a circundan, quixo tamén ser un pouco neboenta. O autor de ‘Terra Brava’ e ‘Contos na néboa’ repousa no cemiterio de San Froilán, onde tamén o fan poetas fundamentais da literatura galega, como Uxío Novoneyra e Luis Pimentel.

Mondoñedo, un parque

O cemiterio de San Lázaro, en Mondoñedo, onde está enterrado o compositor do himno galego, Pascual Veiga, é hoxe un parque aberto ao público, que ten incluso un xardín pensado para cativos.

Partitura en mármore

A lápida de Gustavo Freire, no cemiterio de San Froilán, marca as datas de nacemento e morte do músico lugués en números romanos, e nela pode admirarse o traballo dos marmoristas da época, que inmortalizaron fragmentos das partituras máis famosas do autor.