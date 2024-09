A radio de Lugo ten rostro

A radio é un medio de comunicación moi arraigado en Lugo, unha referencia para comezar o día orientado, para manterse informado durante a xornada e mesmo para adormecer acompañado no sosego da noite. En cada emisora hai unha voz coñecida, esa que nos dá conversa na casa, no traballo, no coche, que se presenta puntual cando a esperamos, que cada día atende a nosa necesidade de saber.

Son persoas sen rostro, pero cunha voz inconfundible e recoñecible no medio de moitas outras. Teñen vida lonxe dos micrófonos, pero elixen estar preto deles por vocación e por gusto.

Acumulan anécdotas para escribir un libro e a continuación contan algunhas que desfrutaron especialmente porque lles fixeron sentir o cariño dos oíntes. Tamén desvelan gustos, afeccións, detalles que axudan a entender a súa profesión, a interpretar o seu ton de voz e a entender que calquera pode ter un día atravesado.

Unha das voces desfruta guisando, outra xogando co gato, hai unha experta en restauración de mobles e outra está aprendendo a tocar o piano. Hainas que desfrutan co cine, co deporte, coa novela negra ou coa música pop. Cada unha ten un rostro sorprendente que poucos imaxinan como é.

Beatriz Sánchez: "Empecei facendo crónicas do San Froilán hai 30 anos"

Beatriz Sánchez di que medrou á par da Radio Galega e non é unha esaxeración. Leva 30 anos no mesmo medio, toda a súa carreira profesional, desde que no San Froilán de 1994, recén licenciada, lle ofreceron a oportunidade de facer unha crónica diaria das festas. "E ata hoxe. Fun a primeira reporteira fixa que tivo o medio en Lugo", apunta, e actualmente é a delegada da Radio Galega.

"Son lucense, con orixes familiares na rúa Nova e no Incio", explica, e sempre viviu na cidade a excepción dos tempos universitarios, nos que marchou a Salamanca para estudar coa primeira promoción da facultade de Ciencias da Información da Universidade Pontificia, xa coas ondas no horizonte.

Para Beatriz Sánchez a radio é "un xeito de vida e unha paixón". A outra "devoción confesable" que ten é o CB Breogán, do que é seareira desde a adolescencia e co que vibra en cada partido.

Di que reparte o seu tempo libre entre a familia e os amigos. "Gozo de ler, escoitar podcast, facer maratóns de series, xogar coa miña gata Kira e practicar natación para soltar o estrés diario".

E non é pouco na profesión xornalística, na que todo cambia dun minuto a outro e a tensión mantense ata que se pechan os micrófonos. Neste aspecto, valora a radio como "o medio de comunicación máis cercano, creativo e camaleónico". Na súa opinión, "superou con éxito o salto dixital e soubo adaptarse ás novas necesidades e gustos da audiencia".

Emma Alonso: "Cando teño tempo dedícome a restaurar mobles e a pintar"

Emma Alonso é a voz de Lugo no Galicia por diante. E así vai ela, por Lugo adiante co seu móbil, na procura da noticia de cada día. "Empecei na Radio Galega ao mesmo tempo que os informativos locais, pero agora que xa non existen fago directos pola provincia", temas de todo tipo que requiren gran solvencia e profesionalidade.

Emma Alonso é xornalista de raza. Xa o era o seu pai, José Alonso, quen intentou sen éxito que a filla non seguira os seus pasos. "Xa con cinco anos facía entrevistas na miña casa e con dez gravei a primeira cuña publicitaria. Buscaban voces de nenos e eu tiña que dicir: no se confundan, escuchen Antena 3 Radio".

Tras estudar xornalismo, traballo en El Progreso, na TVG e o último que probou foi a radio, da man de Pepe Seijo e Arcadio Silvosa. "En Radio Lugo descubrín que iso era o que me gustaba. Eu pensei que era de prensa, pero iso era unha escola. Grazas ou por culpa deles estou na radio", comenta.

Cando se lle pregunta polo seu tempo libre, Emma Alonso di que é "taxista de dous fillos de dez e doce anos". Pero axiña sorprende cunha revelación. "Cando teño tempo dedícome a restaurar mobles e a pintar paredes. Sempre ando de xeonllos, son Bricoemma", di entre risas.

Restaurou gran parte dos mobles antigos da súa familia e acaba de reformar a habitación da súa filla. Emma Alonso é o exemplo de que tras o receptor de radio hai moito máis que unha voz a través dun teléfono móbil.

Amparo Roca: "Unha oínte díxome que pola voz pensaba que era loira"

Leva 35 anos ao pé dun micrófono e séntese gratificada cando os oíntes de Radio Nacional lle din que xa non quedan locutores coma ela, "coma os de antes". Amparo Roca comenta con modestia que a esa percepción axuda o feito de traballar "nunha radio sen publicidade, sen estridencias", pero a calma e seriedade que transmite a súa voz é mérito propio, un galón que só dan os anos de experiencia, e non sempre.

Conta que se sorprendeu moito cando un traballador dunha estación de servizo de Palas de Rei lle preguntou se era "a das noticias". Esa voz que cada día o acompañaba no seu traballo e que recoñecería cos ollos pechados.

E realmente ese é o encanto da radio para Amparo Roca. "Somos unha voz, que pode gustar ou non, e ata hai pouco o resto era unha incógnita. Agora coas redes sociais a xente xa nos pode ver, pero antes non tiñamos cara. Lembro unha persoa que cando me coñeceu dixo: pola voz pensei que eras loira".

A Amparo Roca gústalle viaxar. Di que nestes momentos non ten vagar para grandes escapadas, pero desfruta ata das pequenas aventuras, "aínda que sexa pola provincia, viaxes dun día para coñecer sitios". Tamén goza coa cociña. "Como case sempre cociño con présa, desfruto cando teño tempo".

Nerea Vázquez: "Son de Barbadás e neste ano coñecín Lugo de cabo a rabo"

Comparte os micrófonos de Radio Nacional con Amparo Roca e da súa man estalle collendo gusto ao oficio. Nerea Vázquez leva só un ano na radio, unha opción profesional que non era a súa prioridade, pero coa que levou unha grata sorpresa. "Eu tiraba máis para a televisión, pero agora estou encantada coa radio e quero continuar", afirma.

Nerea Vázquez é de Barbadás e ata hai un ano non coñecía Lugo. Nos últimos meses percorreu gran parte da provincia de noticia en noticia. "A acollida foi moi boa, a xente responde moi ben e coñecín Lugo de cabo a rabo".

Profesionalmente, tivo ocasión de aprender moito dun medio que non lle era familiar. "Chegar no último momento ao lugar da noticia e ter que entrar en directo sen moita preparación previa, ou cambiar todo a última hora porque xorde unha novidade... hai que aprender a improvisar", explica.

Iso vai no oficio e cando é vocacional é un pracer aprender. "Este verán viñeron de visita á emisora uns nenos dun campamento. Entraron no estudio para ver como se traballa e recordáronme a min cando era pequena. Eu fun de nena á redacción do xornal La Región e gustoume. Naquel momento pensei que iso podía ser o meu", apunta, e parece que estaba no certo.

Juan Carlos Rodríguez: "O mellor é a familiaridade da xente que te escoita a diario"

Juan Carlos Rodríguez leva 35 anos traballando na radio. Empezou en programas musicais, despois en magazines e na actualidade ocúpase dos informativos locais da Cadena Ser. Encántalle a profesión e "o feito de que nunca sabes como vai ser o día cando comezas".

Agradece "a familiaridade da xente que te saúda pola rúa porque te escoita cada día. En canto te identificas en calquera lugar todo o mundo te trata como se falase contigo a diario".

Juan Carlos Rodríguez desfruta na inmediatez do medio no que traballa. "Gústame vivir de cerca o que ocorre e transmitilo no momento. É fantástico", confesa.

Para os oíntes que o queiran coñecer mellor, explica que naceu en Barcelona e chegou a Lugo aos 18 anos. "Toda a miña familia é de Lugo, pero os meus pais emigraron a Barcelona, eu nacín aló e regresei con eles cando retornaron". Confesa que cando chegou a Lugo pareceulle que "faltaba xente", pero os tempos mudaron e as súas prioridades tamén. Hoxe non cambiaría esta cidade por ningunha outra para vivir.

Encántalle viaxar, define ese hábito como "unha paixón", e tamén desfruta do deporte. "No inverno vou á montaña para esquiar", indica.

Di que lle falta tempo libre porque "cando decidín vivir nunha casa de campo descubrín o que hai que traballar para mantela. Agora no outono é tempada de moito traballo, hai moita folla que apañar", di entre risas.

Sara Meijide: "Eu era esa nena odiosa do colexio, non sei estar quieta"

Sara Meijide é a reponsable dos informativos da Cadena Ser en Lugo, pero ata hai pouco a súa voz estivo vencellada aos programas deportivos. Confesa que lle deu magoa cambiar de cometido porque "na radio co que máis se vibra é co deporte", pero axiña "ampliou a familia" e se reubicou na información local. "Agora pasei de titular a suplente e só fago deportes cando Álex, o compañeiro que se encarga diso, está de vacacións".

Con só 29 anos, xa ten un lugar na memoria auditiva e non só dos lucenses. Un día dixo no Carusel Deportivo que para soportar o frío no estadio Anxo Carro o mellor era tomar un licor café. Pouco despois marchou de viaxe e parou nunha tenda de Fuenlabrada. A súa sorpresa foi cando ao dirixirse a pagar o vendedor lle preguntou se era "la del licor café". Que te recoñezan en Lugo é asumible, pero que te identifiquen en Fuenlabrada, fóra do teu contexto laboral e sen máis pista ca unha voz é un nivel superior.

E nese sempre estivo Sara Meijide. "Eu era esa nena odiosa do colexio. Non sei estar quieta. Estudaba música no Conservatorio, tocaba o clarinete, facía natación, sincronizada, atletismo, ximnasia rítmica... non sabía parar".

Gústalle facer deporte e niso andaba cando sufriu unha lesión que a manterá lonxe dos micrófonos uns meses. Pero non hai mal que por ben non veña e mentres teña que estar sentada poderá avanzar na súa nova afección: tocar o piano.

José Luis Ramudo: "Gústame a novela negra, a moto e ir ao fútbol coa nena"

José Luis Ramudo conta o que pasa en Lugo a través dos micrófonos da Cope. É vilalbés de pura cepa, aínda que naceu en Andorra, onde os seus pais estiveron emigrados. "Voltamos para Vilalba cando eu tiña sete anos. Estudei na escola unitaria de Ramil, en Lanzós, e despois no Ceip Monseivane de Moreda".

Completou a súa formación na facultade de Xornalismo da Universidade de Santiago e despois tomou contacto coa prensa escrita a través de El Progreso, coas axencias de comunicación como correspondente, primeiro de AGN e actualmente de Efe, e xa ten ás súas costas 24 anos de radio. "Empecei na Cope o 2 de outubro do ano 2000" e desde o 2005 asumiu a xefatura de informativos en Lugo. Actualmente é xefe de elaboración de programas.

José Luis Ramudo é unha persoa moi activa e fáltalle tempo para todo o que querería facer. "Gústame ler, sobre todo novela negra e cómic, ver series coma todo o mundo e saír coa moto. Desfruto moito ao aire libre, encántame camiñar e bañarme no mar no verán", comenta.

Gústalle o fútbol e comparte esta afección coa súa filla. "Son do Real Madrid e do CD Lugo. Gústame ir ao Anxo Carro coa nena, que tamén é socia do Lugo e desfruta moito co ambiente dos partidos", apunta.

Carmen Hermida: "Son viaxeira empedernida. Fago varias escapadas ao ano"

Carmen Hermida é a voz do magazine da Cope e tamén das esquelas, unha cita coa radio que os lucenses seguen fielmente. "As necrolóxicas son tradición en Lugo, están moi arraigadas e a xente pon a radio ás 13.30 horas para escoitalas", explica a locutora.

Hai 30 anos que empezou na radio, na súa Vilalba natal, e tras tanto tempo a voz xa a delata. "Un día paroume a Garda Civil. Eu conducía e no coche ía outro compañeiro da radio. Cando nos escoitaron falar, antes de ver a documentación, preguntaron se eramos os da Cope. Recoñecéronos pola voz", lembra.

Pero a veces a radio tamén crea falsas expectativas. "Moitas veces escoitas alguén cunha voz estupenda e despois non vale un peso. A min pasoume cunha nena, que ao coñecerme quedou moi sorprendida porque pensaba que eu era alta, loira e de ollos azuis, pero son todo o contrario".

A paixón de Carmen Hermida son as viaxes. "Son unha viaxeira empedernida", afirma. Reparte as vacacións ao longo do ano para facer varias escapadas. No verán estivo nos Xogos Olímpicos de París e axiña parte cara a Munich. Desvela o truco: "Non teño máis vacacións ca ti, pero sei aproveitalas".

Mónica Santos: "Voy al gimnasio, me gusta caminar, leer y la música pop"

Mónica Santos é coruñesa de orixe, pero criada en Lugo desde os catro anos. Estudou no colexio La Milagrosa, no instituto Nosa Señora dos Ollos Grandes e na Universidade de Salamanca. Profesionalmente sempre estivo ligada ás ondas. "Era lo que me gustaba y cuando pude hacer prácticas durante la carrera ya elegí la radio", apunta.

Leva máis de dúas décadas en Onda Cero e ata hai catro anos, sempre nos servizos informativos. Na actualidade conduce o magazine local, que repasa de luns a venres a actualidade da provincia de Lugo a través de entrevistas, tertulias e espazos culturais e de entretemento.

Mónica Santos di que a súa paixón pola radio nace da cercanía. "Con un móvil llegas a cualquier parte. La inmediatez me motiva, la necesidad de ir cambiando el discurso en directo a medida que evoluciona la noticia", comenta.

Valora o cariño dos oíntes e asegura que se percibe tanto na rúa coma desde os estudios. "Sorprende el aprecio de la gente. A veces no eres consciente de que formas parte de la vida de mucha gente anónima hasta que te preguntan en una cafetería si eres la de la radio".

Para eses oíntes fieis que a queren coñecer, Mónica Santos apunta que lle gusta "hacer deporte en el gimnasio varios días por semana y caminar al aire libre. También me gusta leer, la música pop en español y pasar el fin de semana de escapada con los amigos".

Rubén Dorado: "Agora coas redes sociais xa non somos voces sen rostro"

Rubén Dorado di que sempre lle gustou a radio, aínda que non se deixou cegar pola paixón e cando rematou de estudar na universidade probou cantos medios de comunicación puido. A experiencia profesional nunca sobra e todo axuda a forxar un bo xornalista. Comparte protagonismo nos micrófonos de Onda Cero con Mónica Santos e entre os dous dan conta do que acontece en Lugo cada día.

Pero o gusto por comunicar de Rubén Dorado vai máis aló das ondas. Colabora con El Progreso nas retransmisións deportivas, cubre partidos de fútbol e elabora podcast para saciar a ansia de deporte. "Gústanme moito o cine e o deporte" e non renuncia á súa paixón aínda que nestes momentos a información local sexa o eixo do seu labor profesional.

Rubén Dorado é de Lugo e por ese motivo xa era coñecido na cidade antes de ser a voz dos informativos de Onda Cero, pero aínda así se sorprende algunhas veces cando a xente o identifica pola rúa. "Agora xa temos cara porque na era dixital cada emisora ten a súa páxina web, temos redes sociais e xa non somos voces sen rostro", comenta, pero "aínda así sorprende cando te identifican na rúa pola voz".