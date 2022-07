Lo que tienes que saber para mantenerte en forma en verano

Cada vez son más las personas que, conscientes de los beneficios que tiene la actividad física en la salud, buscan la ayuda de un profesional para realizar su propia rutina deportiva. De hecho, la plataforma ProntoPro.es, que reúne la oferta y demanda de trabajo profesional, notifica que las solicitudes para entrenadores personales ha aumentado un 60% en el último año.

No obstante, son muchos los que, con la llegada del verano, deciden dejar de practicar deporte debido a las altas temperaturas y el comienzo de las vacaciones. Por su parte, los expertos inscritos en esta plataforma recomiendan no dejar de lado la rutina deportiva durante estos meses para no perder todo lo ganado durante el año. Pues, entrenar de forma regular conlleva múltiples beneficios como una mejora de la forma física, ayuda a descansar mejor, acelera el metabolismo y reduce el estrés.

Consejos de los profesionales para entrenar en la época estival

El primero de ellos es que se recomienda empezar la sesión de entrenamiento con ejercicios de calentamiento buscando elevar la temperatura para que los músculos y las articulaciones se pongan en funcionamiento. De esa forma nuestro cuerpo estará preparado para aumentar la intensidad de los ejercicios posteriores.

Por otra parte, la duración total recomendada de la actividad física es entre 30 y 45 minutos durante dos o tres días por semana, evitando siempre las horas de más calor. Por lo tanto, es preferible practicar deporte a primera hora de la mañana (entre las 7 y las 11 horas), ya no sólo porque es cuando el termómetro marca las temperaturas más bajas sino también porque es cuando más calorías se queman. Otra opción recomendada es practicarlo a partir de las 6 de la tarde.

Actividades para realizar durante el verano

El verano es la época del año idónea para practicar deporte al aire libre. Los expertos inscritos en ProntoPro.es han determinado algunas de las mejores actividades deportivas para realizar en esta estación, entre las que se encuentran:

- Actividades acuáticas. Algunos de los deportes más conocidos para practicar en el agua son el aquagym y el aqua-circuit, que permiten mejorar la condición física con la ayuda y resistencia que proporciona el entorno acuático. Otra opción es el aquaboard, una disciplina que consiste en realizar ejercicios de tonificación y equilibrio sobre una tabla y que se está introduciendo en el mundo del fitness desde hace pocos años. Otros deportes acuáticos que se pueden realizar en zonas costeras son rutas en kayak, natación en aguas abiertas, surf o kitesurf.

Kayak a punto de pasar bajo el puente romano. VICTORIA RODRÍGUEZ

- Deportes de playa. Sin necesidad de tocar el frío agua del Cantábrico o del Atlántico, se puede disfrutar de la playa haciendo algo de ejercicio desde la arena. Además, existen numerosas posibilidades tanto para hacer en grupo como para hacer individualmente. Las más populares son el vóley-playa y el fútbol, que son deportes perfectos para una diversión asegurada y para quemar muchas calorías. Otra opción, cada vez más popular, es hacer yoga en la playa que, según los expertos, mejora la energía con una mejor oxigenación al respirar aire fresco y limpio. Si por el contrario se busca una actividad de mayor intensidad, son muchas las personas que escogen el running. Sin embargo, hay que tener precaución porque correr por la arena no es recomendable si existen problemas en las articulaciones o tendones.

La playa, un escenario perfecto para hacer deporte en grupo.

- Deporte en la montaña. Para aquellas personas a las que no les guste la playa existe la posibilidad de hacer senderismo o trekking en la montaña, que además de mantenerte en forma y cuidar de la salud, permiten descubrir nuevos lugares y parques naturales. Ambas actividades ayudan a reducir el riesgo de enfermadades cardiovasculares y aumentan la fuerza y la masa muscular del tren inferior. Otra opción para disfrutar de la montaña es hacer rutas en bicicleta. Sin embargo, este deporte requiere una combinación de fuerza, resistencia y destreza, para lo que se necesita un mínimo entrenamiento y material específico.