¿Qué pasará ahora si me contagio de coronavirus?

El próximo lunes España inaugura una nueva fase de la pandemia en la que ya solo se contarán los casos graves y en entornos vulnerables. La nueva estrategia frente al covid implica "aceptar un cierto nivel de transmisión" entre la población vacunada, joven y sana para pasar a centrarse solo en personas más frágiles.

Esta nueva situación solo se mantendrá con la condición de que todos los indicadores de los servicios asistenciales se encuentren en riesgo bajo a nivel nacional y en más de la mitad de las comunidades, y que muestren "una tendencia descendente durante dos semanas" del 80% de la población. Lo cual significa que las hospitalizaciones en planta no pueden superar el 5% y en Ucis el 10%.

1. ¿Qué casos se vigilarán a partir del próximo lunes?

En un contexto de alta cobertura vacunal y una elevada inmunidad tras la sexta ola, cuando además han proliferado los test domésticos, se hacía necesaria una nueva vigilancia centrada en grupos vulnerables y en casos graves.

"La disminución en la gravedad de los casos y la garantía de una asistencia de calidad" pone de manifiesto la necesidad de generar otro tipo de vigilancia que no busque exhaustividad en la detección, pero que permita observar cambios que requieran medidas adicionales "sin saturar el sistema sanitario", justifica la Comisión de Salud Pública.

Bajo estas premisas, la nueva estrategia centra su objetivo en ámbitos vulnerables — centros sanitarios asistenciales, sociosanitarios y de día que prestan asistencia sociosanitaria, prisiones y otros lugares con personas institucionalizadas— y grupos vulnerables —mayores de 60, inmunodeprimidos y embarazadas—.

2. ¿A quién se le va a hacer ahora pruebas PCR?

A personas mayores de 60 años, inmunodeprimidos por causa intrínseca o extrínseca y embarazadas. También a quienes residen, acuden, están ingresadas o trabajan en centros sanitarios asistenciales, sociosanitarios y de día, prisiones y otros lugares con personas institucionalizadas, así como trabajadores que prestan cuidados a personas vulnerables.

Se harán pruebas a personas con un cuadro de infección respiratoria aguda de vías bajas que requiera ingreso hospitalario (preferiblemente PCR). También a personas de las que se tiene constancia de que ha estado en los últimos 14 días en una región en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación.

No obstante, el sanitario podrá indicar la realización de una prueba bajo criterio clínico, aunque la estrategia lo desaconseja para los que tienen un resultado positivo en un test de autodiagnóstico si no está en uno de los apartados anteriores.

A quienes están y tengan síntomas leves, se les recomienda contactar con el sistema sanitario de su comunidad y permanecer en su domicilio hasta que obtenga el resultado que, de ser positivo, se manejará como un caso confirmado y, de ser negativo, deberá seguir las instrucciones que le indiquen los profesionales.

3. ¿Qué pasa si se confirma el positivo en un test?

Todos los casos confirmados con síntomas leves ya no tendrán que aislarse, sino "extremar las precauciones y reducir todo lo posible las interacciones sociales utilizando la mascarilla y manteniendo una adecuada higiene de manos durante los 10 días posteriores al inicio de síntomas".

Evitarán el contacto con personas vulnerables y la participación en eventos multitudinarios y, siempre que sea posible y en caso de que no sea susceptible de una incapacidad temporal por sus síntomas, teletrabajarán. No así quienes trabajen en ámbitos vulnerables o presten apoyo y cuidados a estas personas: en este caso no acudirán a su trabajo durante los primeros cinco días desde el inicio de síntomas o de la fecha de diagnóstico y, pasado este tiempo y siempre que hayan transcurrido 24 horas tras la desaparición de los mismos, se hará una prueba de antígenos. Si es negativa, podrá volver a su trabajo.

Por el contrario, si es positivo, podrá repetirse el test cada 24 horas hasta obtener un resultado negativo. Quienes estén hospitalizados deberán estar aislados durante el ingreso hasta obtener una prueba negativa o una PCR positiva compatible con cargas virales bajas, aunque los profesionales podrán adaptar estas recomendaciones tras la valoración de cada caso.

4. ¿Y qué va a suceder con los contactos estrechos?

Solo se identificarán los contactos estrechos en los ámbitos considerados vulnerables, a los que se les indicará la realización de una prueba a los 3-5 días del seguimiento. Como ya se estableció a principios de marzo, los contactos estrechos no realizarán cuarentena, si bien se les aconseja extremar la precaución en los 10 días posteriores a la última exposición y reducir al máximo las interacciones sociales, sobre todo el contacto con personas vulnerables.

5. ¿Qué medidas se seguirán en ámbitos concretos?

▶ Residencias y centros sociosanitarios: además de lo expuesto en cuanto a pruebas y aislamiento, en estos lugares se aplicarán medidas de intervención y control específicas ante la detección de un solo caso en residentes o de tres casos en trabajadores.

▶ Prisiones: se seguirá lo establecido en el protocolo ya existente.

▶ Centros educativos: no establece actuaciones ni medidas específicas; los aspectos organizativos ya están descritos en el documento sobre medidas de prevención e higiene de los centros educativos.

▶ Otros centros de trabajo: tampoco se implementarán medidas concretas más que las que ya recoge el procedimiento para la prevención de riesgos laborales.

▶ Centros sanitarios: no se considera necesaria, de manera general, la realización de cribados previos al ingreso o a determinadas actuaciones asistenciales. En cualquier caso, los centros hospitalarios podrán considerar hacerlos en situaciones específicas para proteger a pacientes vulnerables.

6. ¿Seguirá siendo obligatorio la notificación de casos?

Los servicios de vigilancia epidemiológica de Salud Pública de las comunidades autónomas notificarán todos los casos confirmados de coronavirus —que siguen siendo de declaración obligatoria—, tanto en atención primaria como en hospitalaria del sistema público y privado así como de los servicios de prevención y de los centros de laboratorios de diagnóstico públicos y privados.

Desde las unidades de salud pública autonómicas se notificarán al nivel estatal dos veces a la semana a través de la herramienta de vigilancia SiViEs, al igual que los casos de reinfección, que también son de declaración obligatoria y deben comunicarse con los mismos criterios que el resto de los casos confirmados de covid.

Por último, la estrategia insta a reforzar la secuenciación genómica y su integración en la vigilancia ya que esta es necesaria para poder detectar, caracterizar y monitorizar las variantes del SARS-CoV-2.