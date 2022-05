AITOR RIVEIRO ha sido el puño y letra de Pablo Iglesias en el libro Verdades a la cara, donde el exlíder de Podemos aborda los episodios más relevantes de su vida política y personal. El periodista de Eldiario.es, con raíces lucenses en Baleira, supo sacarle el jugo a esos "años salvajes" del exvicepresidente del Gobierno, aunque eso sí, sin dejar de recalcar que es un mero transmisor y que el verdadero protagonista es Iglesias.

"A él no le apetecía hacer un libro al estilo clásico. Pero sí quería dejar constancia del acoso personal que ha sufrido, él y su familia, en estos años. Y pensaron en hacerlo con entrevistas con un periodista", cuenta Aitor Riveiro, que añade: "Hemos conseguido ir más allá del acoso e ir a cosas que, si hubiera escrito él mismo el libro, no las hubiera contado".

Riveiro cuenta con una amplia experiencia política en Podemos, a quien sigue desde su nacimiento en 2014. El ex líder morado le planteó ser el editor de su libro, pese a que Iglesias carga duramente contra los periodistas en Verdades a la cara. Y es que la relación con los medios de comunicación y el exvicepresidente nunca fue buena. "Él contaba con que los medios de la derecha le atacaran, pero quizá no con que los de la izquierda también", revela Riveiro.

En cualquier caso, si hay algo que no esperaba era "la inquina personal" hacia su persona: "Con él se han pasado unas fronteras que con otros políticos no. Él sí señala que una parte del acoso personal que ha sufrido viene de los medios que forman parte de una estructura dentro del poder político y económico, esa es su tesis".

ACOSO. Iglesias arranca su testimonio descarnando el acoso que él y su familia sufrieron día a día en su propia casa —el ya conocido chalet de Galapagar— durante años, y en el que los medios tuvieron un papel decisivo. "Nadie sabe la ubicación exacta de la casa de Santiago Abascal o de Feijóo. Y así debe ser. Sin embargo, hemos llegado a ver imágenes del interior de la casa de Iglesias. Eso no es concebible en otro vicepresidente del Gobierno ni en otro cargo político en Europa. Eso ha marcado mucho su relación con los medios de comunicación".

A lo largo del libro, Iglesias aborda episodios jamás contados de su vicepresidencia, incluyendo la compleja gestión de la pandemia, así como el paso de Podemos por el Gobierno, las grandes negociaciones desde 2016, y no se obvian temas difíciles como la compra de la casa de Galapagar, las diferencias con Errejón o el caso Dina.

Pero si hay un capítulo en el que le costó abrirse, ese fue el del acoso a su familia, reconoce el periodista: "Rememorar esos momentos es lo que más le ha costado". Por ejemplo, cuando sale "a pasear con su hijo el día de su cumpleaños y le empiezan a insultar en la puerta de su casa" o cuando tienen que dejar de llevar a sus hijos a casa de la cuidadora porque "esta persona sufre el acoso de un medio" de forma constante: "Iglesias llegó a tener miedo, aunque no tanto por él, pero sí por su familia".

Otro día, recuerda el periodista, Iglesias "fue a por comida a un restaurante para llevársela a casa" y empezaron "a publicar en Facebook el nombre del restaurante para que lo boicotearan". Y eso ocurrió —dice Riveiro— porque la "figura de Pablo Iglesias se deshumanizó completamente".

Esto "ha marcado una diferencia notable entre el Iglesias de antes y el de ahora". Y es que el exlíder morado, según cuenta en el libro, la noche que decidió dejar todos sus cargos se fue a casa con Irene Montero a celebrarlo. "Qué maravilla. Lo que me he quitado de encima", pensó al día siguiente.

Pese al ruido mediático que causaba su presencia, Pablo Iglesias "es una persona bastante tímida. No está cómodo rodeado de mucha gente", asegura Aitor Riveiro: "Esa persona que ves dando mítines, que es tan agresivo y tan encendido, luego en la distancia corta no lo suele ser", explica.

PODEMOS. Riveiro, además de editor del libro de Iglesias, cuenta con una amplia experiencia en Podemos, a quien sigue desde su fundación como periodista. Desde su punto de vista, del Podemos de 2014 "queda bastante poco".

El partido "nació con la intención de agitar la izquierda política que ya existía" pero a partir de las europeas de mayo de 2014 "hay una evolución" en Podemos: "Se convierte en un partido que puede gobernar. Eso a principios de 2014 nadie se lo planteaba (...) En 2015, consiguió 69 diputados". Por eso, queda poco de los inicios, porque "el Podemos de 2014 ya es diferente al Podemos de 2016".

El periodista de Eldiario.es recuerda todos los frentes judiciales a los que ha tenido que plantar cara la formación morada, y pese a ello sigue a flote. "Podemos ha sido víctima de espionaje policial ilegal, y se está investigando en la Audiencia Nacional. Se inventaron informes policiales que no llevaban firmas contra ellos e incluso un inspector jefe de la Policía Nacional se fue a EE.UU. para intentar que un exvicepresidente venezolano confesara la financiación venezolana a Podemos. Evidentemente no ocurrió porque no hay ni media prueba que lo sustente. El aparato del Estado ha operado contra Podemos a nivel judicial y policial", admite.

Para nada ve igual la trayectoria de Cs y la formación morada, como tampoco cree que el futuro de Podemos sea similar a Cs: "Podemos tiene militantes y Cs no tenía militantes, tenía votantes".

"Cs está a punto de desaparecer (...) No tiene base social y Podemos sí. Lo que no sabemos es cómo va a operar electoralmente Podemos a partir de ahora (...) pero va a seguir siendo una de las columnas de ese espacio político". Pese a ello, reconoce que "la marca electoral está muy dañada" al igual que el "liderazgo con Iglesias" y que el "relevo con Ione Belarra todavía tiene que establecerse".

YOLANDA DÍAZ. Preguntado por el perfil de Yolanda Díaz, que llega pisando fuerte, Aitor Riveiro reconoce que es "un perfil diferente, que viene de otros espacios políticos" y que su "herencia política" es diferente a la del exvicepresidente del Gobierno.

"Son amigos hace más de una década. Sus estilos son diferentes: como habla cada uno, como pactan y negocian... Pablo iglesias no tiene un problema con las formas de Yolanda Díaz, y confía en que sea ella la que lidere el espacio político se llame como se llame", dice.

Aquí entra a valorar la crisis entre el ex líder morado con Manuela Carmena e Íñigo Errejón. "El problema con ellos no fue ni su ideología, ni su política, ni su discurso... sino la deslealtad hacia el espacio político, según Iglesias. Y para él, Yolanda Díaz sigue siendo su referente político", admite.

Riveiro tiene claro, eso sí, que la ferrolana va a ser la encargada de "liderar un espacio político en el que van a convivir diferentes partidos, aunque con un objetivo común. No le queda más remedio que intentar ser ella quien lo lidere", reconoce.

Diez días y muchas horas de charla

Durante diez días, Aitor Riveiro se estuvo entrevistando con Pablo Iglesias «durante dos horas aproximadamente» cada día. A partir de ahí, el periodista editó el contenido: "Le di sentido literario, cordura... no es lo mismo hablar que escribir". Aunque eso sí, "no deja de ser" el testimonio y "las palabras" del ex líder morado: "Yo no meto nada. Lo que está escrito es lo que ha dicho".



¿Se eliminó algo?

Riveiro reconoce que Iglesias borró algunas cosas del libro porque al ser en formato entrevista "dices cosas que si las estuvieras escribiendo tú no dirías". Pero recalca: "El libro contiene elementos informativos que no se sabían bastantes interesantes".