"Si pudiera, no diría no a hacer turismo espacial"

Cuando era niño, ¿qué quería ser de mayor?

¡Astronauta! Con el paso de los años el sueño fue desapareciendo, pero quedó mi pasión por la astronomía y la exploración espacial. Si pudiese permitírmelo, no diría que no a hacer turismo espacial.

¿Lloraba cuando lo vacunaban?

Cada vez que iba a la consulta me fascinaba observar todo el material sanitario que tenían, pero cuando se acercaba la aguja ya no me hacía ninguna gracia. Aguantaba las ganas de llorar por la recompensa, porque siempre me decían «si te portas bien te compro unas gominolas», así que aguantaba las ganas por las chuches.

Si le decían que la enfermería era cosa de chicas respondía que...

Que hay pocas mujeres tan fuertes y generosas como las enfermeras. Fuertes para convivir durante años con la cara menos amable de la vida y no derrumbarse, y generosas para ser capaces de dejar de lado a su familia para ir a cuidar de gente que no conocen de nada. Si es cosa de chicas, ojalá los hombres fuésemos como ellas.

Ha publicado diez libros en diez años, ¿su vocación literaria podría titularse ‘La historia interminable’?

¡Las historias que ocurren dentro de los hospitales son interminables! En un hospital como el Hula se atienden en Urgencias a algo más de 200 pacientes cada día y están ingresados unos 700. Imagínate la cantidad de historias que hay para contar.

¿El humor es la asignatura pendiente de los sanitarios?

De los sanitarios y de la sociedad en general, nos lo tomamos todo demasiado en serio. El humor es vida, nos acerca, dos personas que ríen juntas crean un vínculo especial, ya sea el sanitario con su paciente o dos desconocidos.

¿Cuáles son los adjetivos que lo definen?

Soy demasiado perfeccionista, y no es algo de lo que esté orgulloso porque me lleva a la insatisfacción constante. También me considero honesto, tenaz y de trato cordial.

¿Lo mejor para empezar el día?

Desayunar una buena taza de café leyendo los titulares del día, y siempre con la radio de fondo.

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

Luis Piedrahita, por su manejo del humor; Benedicta Sánchez, por ser una mujer que ha roto moldes y por su defensa del rural, y Manuel Jabois, por sus artículos.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

En Madrid. Viví allí durante años y, por motivos laborales, paso bastantes días al mes ahí, así que la capital y yo estamos condenados a entendernos.

¿Cuál es su plan perfecto para desconectar?

En el plan tiene que haber un libro, música o una película. En una playa, en un bosque o incluso en el salón de mi casa. ¡Y con el teléfono en modo avión!

¿Qué le hace mover los pies?

Oasis, Springsteen, The Killers, Vetusta Morla o Imagine Dragons. Pero en una noche de fiesta me hacen mover los pies Raphael, Vicco o Raffaella Carrá. ¡Qué levante la mano quien no haya bailado algo de King África en una boda!

En la mesa, lo pierde un buen...

Un buen producto gallego bien elaborado. Sin florituras, soy más de cocina tradicional.

Cuando le toca cocinar, ¿cuál es su especialidad?

La cocina de supervivencia de los pisos de estudiantes, ¡ja, ja, ja! Creo que me quedé en esa fase.

Si pudiera viajar en el tiempo, ¿dónde y cuándo aparecería?

Lo haría el 16 de julio de 1969, en Cabo Cañaveral, Florida. El día que despegó el cohete que llevó a los primeros hombres a la Luna, para verlos partir.

¿Qué serie ha logrado engancharlo más?

‘El cuento de la criada’, una serie tan imprescindible como dura.

¿Cuáles son los defectos ajenos que soporta peor?

Arrogancia, intolerancia, autoritarismo y falta de lealtad.

¿Qué pregunta no le he hecho y le gustaría responder?

¿Le gustaría encarnar a uno de los Magos de Oriente en la Cabalgata de Reyes? La respuesta es obvia ¡ja, ja, ja!