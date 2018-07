Publican cuatro fotografías oficiales del día del bautizo del príncipe Luis

El palacio de Kensington publicó este lunes cuatro fotografías oficiales del día del bautizo del hijo menor de los duques de Cambridge, el príncipe Luis, tomadas por Matt Holyoak.

"Todo el mundo estaba tan relajado y con tan buen espíritu que fue un absoluto placer", manifestó el fotógrafo que tomó las instantáneas el pasado lunes 9 de julio, después de que el niño recibiera el sacramento en la Capilla Real del Palacio de Saint James, en Londres.

Las fotos fueron tomadas en la Clarence House, residencia oficial en la capital británica del príncipe Carlos y su esposa Camilla.

Se trata de la primera vez que el príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton posan con sus tres hijos, el príncipe Jorge, que el próximo 22 de julio cumple 5 años, la princesa Carlota, de 3, y el príncipe Luis, que nació el pasado 23 de abril.

The Duke and Duchess of Cambridge have released an additional photograph taken following the christening of Prince Louis.



The Duke and Duchess hope that everyone enjoys this lovely photograph of Prince Louis as much as they do.



📷 @mattporteous pic.twitter.com/Ix9CykzeBx