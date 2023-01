Prueba el succionador

Para disfrutar del San Valentín a nivel sexual no te hace falta nadie más que tú misma. Este modelo de vibrador sigue revolucionando a las mujeres, ayudándoles a liberar dopamina en cada masturbación.

Que las mujeres se masturban es una realidad, como lo es que cada vez más se animan a contarlo, sobre todo en su círculo más cercano. Atrás ha quedado esa idea de que proporcionarse placer es algo pecaminoso. Porque tengas pareja o no, desahogarse reduce el estrés y fomenta la salud física y mental. La masturbación hace que te centres totalmente en lo que sientes, sin tener ninguna otra preocupación que tu disfrute total ¡y eso en los tiempos que corren no es fácil! Es una auténtica terapia, como si fuera el mindfulness (que te centra en el aquí y el ahora).

Conócete, mujer

Para saber decirle a una pareja sexual cómo debe tocarte en tu clítoris, primero debes saber tú por dónde debe ubicarse y esa experiencia te la ofrece el autoplacer de la masturbación.

Supuestamente, durante gran parte de tu vida habrás practicado contigo eso de tocarte a solas. La edad de comienzo varía de unas a otras féminas, pero suele ser en la preadolescencia, entre los doce y los catorce años. Pero, una vez quitados miedos y a medida que se van sumando años, muchas mujeres consiguen más orgasmos de esta manera (mediante la masturbación o si te toque tu pareja) que con la penetración. De ser así, ¿qué es lo que falla?, ¿el varón no es lo suficientemente habilidoso con su falo?

Una correcta estimulación corporal unida a sentirse a gusto con quien estás favorecerá que puedas llegar al clímax, pero esto no siempre se consigue, aunque pongas lo que sea de tu parte.

Acabar recurriendo a un vibrador, incluso en una relación sexual con tu pareja, es algo habitual y no tiene por qué extrañarle a nadie ni restarle protagonismo a tu compañero.

El consolador, ¿tu mejor amigo?

La sexualidad se ha basado durante muchos años en la penetración y hasta hace poco todos los objetos vinculados al placer seguían esta misma premisa.

Muchos juguetes sexuales son dildos (el nombre inglés para designar a los consoladores con forma de pene sin movimiento), pero no tienen en cuenta el clítoris, que es el principal órgano del placer en la mujer y que, si no se toca, no hay nada que hacer.

El clítoris es un órgano de unos ocho o nueve centímetros de tamaño en total, que en su mayor extensión no se ve porque solo una pequeña parte es externa. En él confluyen 8.000 terminaciones nerviosas y, con una correcta estimulación, se puede llegar a sensaciones increíbles.

A día de hoy, los juguetes sexuales tienen diferentes tamaños y colores y las conversaciones sobre ellos y sobre el sexo se han normalizado, tanto cuando vas a una tienda especializada como entre amigas, con un profesional o con la pareja.

Perder la vergüenza y poder normalizar la sexualidad femenina libera mentalmente.

En dos minutos

En este contexto, ha aparecido toda una revolución: el Satisfyer, un artilugio del que no se deja de hablar. Se trata de un vibrador que te garantiza un orgasmo sin penetración y que te lleva al cielo del clímax ¡en apenas dos minutos!

Si tienes pareja ya le puedes ir hablando de ese fenómeno para que no le coja desprevenido y no se vaya a celar de un juguete de apenas 15 centímetros, que resulta parecido a un cepillo para dientes. Es como un vibrador dedicado al clítoris, que lo succiona y te hace perder el norte como ninguna otra parte de la anatomía masculina ha conseguido antes.

Existen varios modelos y tipos (los hay para hombre y mujer), siendo el más exitoso entre las mujeres el Satisfyer Pro 2 Vibration. El aparato del momento combina succión con vibración y permite regular hasta once velocidades. A mayor velocidad, mayor rapidez para alcanzar el orgasmo.

Esta manera de alcanzar el orgasmo se ajusta a nuestro nivel frenético de vida, donde todo lo queremos ya, de forma acelerada, y llegar al máximo empoderamiento sexual ‘ipso facto’.

Al fin y al cabo, después de tanta lucha por conseguir la liberación femenina hemos llegado a una mujer que se afana en alcanzar sus retos profesionales mientras encaja su vida familiar con un horario laboral completo y donde se supone que hay que estar actualizada en las redes sociales, ofrecer una imagen impecable en el Instagram, donde tienes que subir historias continuamente para mostrar una superproductividad a todos los niveles. En este contexto, esta máquina aspiradora de clítoris que te provoca placer rápidamente será una herramienta más que te permitirá optimizarte para pasar a la siguiente tarea que tengas que hacer. Sobrevivir en esta sociedad que quiere todo de forma inmediata no es fácil: dos minutos para el placer y hay que estar lista para seguir batallando.

A ver si con tanto placer que te ofrezca este artilugio luego no quieras volver a saber nada de tu pareja o del sexo masculino...

Di adiós a la anorgasmia

El aparato, similar en apariencia a un limpiador facial, tiene una serie de ventajas en comparación con los vibradores tradicionales por contacto.

En primer lugar, no irrita la piel y brinda la posibilidad de alcanzar el multiorgasmo. Estimula el clítoris en su totalidad y no solo en su zona externa, proporcionando sensaciones más intensas. Además, ayuda a mejorar la circulación de la sangre en su área de acción, un detalle que resulta ideal para todas aquellas mujeres que sufren de anorgasmia