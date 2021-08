¡Protégete del sol!

Ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de un ascenso progresivo de las temperaturas máximas y mínimas, dando lugar a una ola de calor generalizada en toda la Península que se prolongará hasta el domingo, el Ministerio de Sanidad hace hincapié en que el calor está relacionado con el agravamiento de enfermedades previas y determinadas patologías como el agotamiento o golpe por calor y la insolación.

El Ministerio subraya que es importante conocer los síntomas de estos problemas para actuar de forma rápida y minimizar los riesgos para la salud. Las señales que pueden aparecer por un agotamiento por calor abarcan desde el dolor de cabeza, las náuseas o los mareos, entre otros.

Ante ellos se debe beber agua a sorbitos o permanecer en un lugar fresco. Además se debe buscar atención sanitaria inmediata si se padecen enfermedades crónicas, si se tienen vómitos, o si los síntomas empeoran o duran más de una hora.

1. Agua y líquidos

Beber agua y líquidos con bastante frecuencia, aunque no se sienta sed e independientemente de la actividad física que se esté realizando.

2. Evitar el alcohol

Evitar las bebidas que contengan cafeína, bebidas alcohólicas o las que contengan azúcar. Este tipo de líquidos pueden favorecer la deshidratación.

3. Personas de riesgo

Aunque cualquier persona puede sufrir un problema relacionado con el exceso de calor, hay que prestar especial atención a bebés y niños y niñas pequeñas, embarazadas o madres lactantes, así como a las personas mayores o con enfermedades que puedan agravarse con el aumento de las temperaturas (como las enfermedades cardiacas, renales, diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, patologías que dificultan la movilidad, demencia y otras enfermedades mentales, así como el abuso de drogas o alcohol).

4. Lugares frescos

Permanecer el mayor tiempo posible en lugares frescos, a la sombra o climatizados, y refrescarse cada vez que se necesite.

5. Reducir el deporte

Procurar reducir la actividad física y evitar realizar deportes al aire libre en las horas centrales del día.

6. Vestimenta

Usar ropa ligera, holgada y que deje transpirar.

7. Peligro en los vehículos

No dejar a ninguna persona en un vehículo estacionado y cerrado (especialmente a personas menores de edad o mayores).

8. Profesional sanitario

Consultar ante síntomas que se prolonguen más de una hora y que puedan estar relacionados con las altas temperaturas.

9. Medicamentos

Mantener las medicinas en un lugar fresco; el calor puede alterar su composición y sus efectos.

10. Comidas ligeras

Hacer varias comidas ligeras que ayuden a reponer las sales perdidas en el cuerpo a causa de el sudor que se produce a lo largo del día (ensaladas, frutas, verduras).

Galicia se libra de la ola, pero sigue el calor

En Galicia para este martes no se aguardan cambios significativos, así los cielos estarán despejados en la mitad sur de la comunidad. En la mitad norte se comenzará el día con nubes bajas que irán desapareciendo con el avance de la jornada.



El jueves permanecerá en la influencia das altas presiones, aunque un frente poco activo dejará al norte los cielos algo más cubiertos en las primeras horas. Las temperaturas no sufrirán cambios significativos y el viento soplará flojo de componente norte.



El viernes las altas presiones se situarán al noroeste de la Península donde seguirán acercando estabilidad y favoreciendo la entrada de aire cálido. La comunidad amanecerá con nieblas en puntos del interior y nubes bajas al norte. Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios mientras que las máximas ascenderán entre ligera y moderadamente.



Para el fin de semana no se aguarda ningún cambio significativo con respecto a durante la semana, aunque las temperaturas máximas bajarán alrededor de dos o tres grados.