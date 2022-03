Un reportaje sobre ahorro de electricidad desata las mofas en las redes

El encarecimiento de la luz y los combustibles es uno de los temas más comentados esta semana y los medios han publicado multitud de informaciones abordando el tema durante los últimos días.

Es el caso de Telemadrid, que este lunes ha realizado un reportaje sobre ahorro de electricidad en el que aborda "alternativas, como la linterna, para encender la luz lo menos posible".

Las reacciones en las redes no se hicieron esperar. Los tuiteros propusieron otras "alternativas" para ahorrar como las velas, los coches de caballos o lavar la ropa en el río.

Echarte a dormir debajo de una farola. Comer únicamente fruta para no tener que cocinar. Lavar los calzones en el río. No tener móvil para no tener que cargarlo. Si es que os quejáis de vicio...