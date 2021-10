Proponen hacer un apagón a RTVE el próximo lunes por su "desprecio al gallego"

A Mesa pola Normalización Lingüística, a través de su presidente, Marcos Maceira, pidió que el próximo 11 de octubre todos los gallegos se sumen a un "apagón" a RTVE, en protesta por el "desprecio al gallego" y su poca presencia en el canal público

Esta acción, que se enmarca dentro de la campaña Queremos audiovisual en galego, llega un día después de que se hiciera viral la imitación del acento gallego que hicieron los presentadores de Masterchef Celebrity 6, un episodio que indignó a muchos espectadores de la comunidad.

Desde A Mesa recuerda que RTVE, que dispone de cinco canales, solo emite 39 minutos al día en gallego, los del informativo territorial.

"Humor casposo". "Una burla". "Insultante". Estos son solo algunos de los calificativos que se pudieron leer en las redes sociales tras la emisión, durante la úlitma entrega de MasterChef Celebrity 6, cuya prueba de exteriores se desarrolló en A Coruña.

El motivo que provocó la indignación entre algunos espectadores fue la imitación del acento gallego que hicieron los chefs que presentan el popular concurso de cocina en TVE.

En concreto, en un pasaje que ya se ha compartido por las redes, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nájera trataron de vender percebes como si fueran gallegos. Y el resultado fue más bien ridículo, con su intento fallido de imitar el acento y el rosario de clichés en el que se apoyaron. "Samantiña, mi abuelo era de Porriño y fue persebeiro de toda la vida", decía el cocinero, ante la cara de incredulidad de Jordi Cruz.

Es que no se puede vivir más en otro siglo de verdad Masterchef el programa más rancio de toda la televisión española y parte de la extranjera. https://t.co/gRIoeg8XdH

Me parece fatal la burla que habéis hecho de nuestro acento. Cuándo vais a Cataluña o País Vasco no hacéis eso. Sí queríais hacer algo en nuestra lengua, haberos aprendido unas frases en gallego y quedábais mejor.

Queredes ser unha parodia cutre do humor casposo de Pajares y Esteso, @MasterChef_es, pero non chegades ao nivel do cuñado medio. pic.twitter.com/hNDFg1pZeF