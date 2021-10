Un profesor de cálculo se hace de oro al colgar sus clases en una web porno

Changhsu es un famoso profesor taiwanés de cálculo que ha triunfado con sus clases en YouTube. Ya han pasado más de cinco años desde que dio el salto de la pizarra a la popular plataforma de vídeos, pero ahora ha traspasado una nueva barrera y cuelga también sus vídeos en la plataforma de vídeos para adultos Pornhub.

A sus 34 años, Changhsu ha explicado que la razón de este salto a una plataforma de contenido pornográfico no se debe a que piense que los usuarios de esta conocida página encuentren interesantes sus vídeos, sino que más bien es una estrategia publicitaria. No obstante, no le ha ido mal, ya que sus clases acumulan más de 1,7 millones de visualizaciones, con lo que se ha embolsado unos 250.000 euros en un año.

"Muy pocas personas enseñan matemáticas en plataformas de vídeos para adultos. Pensé que si cargaba mis videos allí, mucha gente los vería", comentó el profesor en Mel Magazine

Changhsu trató de subir sus clases a otras web de contenido pornográfico. Sin embargo, sus vídeos fueron rechazados al carecer de carga sexual.