La productora 60 Ráfagas, galardonada en Roma por un vídeo sobre el Camino

La productora lucense 60 Ráfagas acaba de ser galardonada en Roma por un trabajo audiovisual sobre el Camino Francés. La firma audiovisual de Gloria Tejero y Daniel Díaz ha sido premiada en la categoría de mejor vídeo turístico 2020 en el International Tour Film Festival por la pieza "Dónde empieza tu piel".

A lo largo de este año la productora ha cosechado varios reconocimientos internacionales, lo que en palabras del codirector Daniel Díaz "é todo un orgullo". "Sempre é moi positivo que nos recoñezan no exterior, isto indica que narrativa e visualmente estamos rompendo esa fronteira xeográfica e que as historias que contamos están chegando e gustando incluso noutros países. É moi gratificante e moi bonito", indica el director de 60 Ráfagas.

Díaz incide en que el trabajo de su productora sirve también para demostrar que "en cidades pequenas coma Lugo, onde non hai ungran movemento audiovisual, se poden facer cousas realmente interesantes e o suficientemente atractivas para que sexan recoñecidas no exterior e en festivais internacionais de enorme prestixio".

El vídeo ganador del certamen fue rodado en el año 2018 y fue encargado por la Mancomunidad de Municipios gallegos del Camiño Francés para promocionar la ruta.

"Os dous requisitos que tiñamos á hora de rodalo eran que tiñan que sair reflexados todos os concellos e darlle visibilidade á gastronomía do Camiño". El resultado es una pieza de poco más de tres minutos donde las imágenes se entrelazan con una experiencia sensorial única. "Quixemos amosar a parte máis dura do Camiño. A soidade dos peregrinos, a néboa, a choiva tan característica da nosa comunidade... Xunto a elementos visuais gastronómicos, dándolles un toque fresco cunha narrativa sensorial máis aló de caer no típico de ensinar un produto ou xente comendo", recalca.

RESISTIR AL COVID. El estudio de Gloria Tejero y Daniel Díaz nació en Lugo hace seis años y en los últimos tiempos ha visto incrementado su volumen de trabajo, indicativo de que sus creaciones gozan de gran reconocimiento. El codirector de la productora señala que debido a la pandemia de coronavirus llegaron a temer por la supervivencia de su negocio, pero afortunadamente reconoce que han logrado salir adelante. "A verdade é que nos sorprendeu a explosión de traballos que tivemos despois do confinamento, non o esperabamos, ao comezo estabamos asustados e sentímonos afortunados. A xente confía en nós e iso é gratificante", concluye Díaz.